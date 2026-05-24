El plan urbanístico de Alicante propone transformar la autovía A-70 en un gran bulevar verde entre barrios

El Ayuntamiento de Alicante trabaja en un Plan General Estructural (PGE) que diseña un modelo de movilidad "mejor distribuido, policéntrico y jerárquico". Esta estrategia busca reducir sustancialmente el tráfico en el frente litoral y el centro, potenciando la conexión entre barrios y con municipios vecinos.

El edil de Urbanismo, Antonio Peral, destaca que el PGE permite "evolucionar de un sistema concéntrico a uno radial y policéntrico". Según el concejal, el objetivo es fomentar los desplazamientos activos y "reducir progresivamente el tráfico del frente litoral y del casco histórico".

Una de las piezas clave es la creación de una nueva ronda metropolitana sobre la A-70. El plan prevé transformar su tramo más urbano en un "bulevar verde integrado en la ciudad" entre los enlaces de la A-77 y la CV-821.

Esta intervención permitirá "eliminar el efecto barrera entre barrios", incorporando espacios ajardinados y áreas de estancia. Para que esto sea viable, el tráfico de largo recorrido se desviará hacia las autovías A-77 y AP-7.

En este esquema, el Ayuntamiento considera "fundamental" la ejecución del tercer carril de la A-70 entre el aeropuerto y la A-77. Esta obra permitiría calmar los flujos de media y larga distancia, liberando el tramo urbano para su transformación verde.

Este ambicioso desarrollo coincide con lo que el Partido Popular define como "el mejor momento de la historia" de la ciudad. Alicante concentra actualmente el 18 % de las empresas de la provincia y genera casi el 25 % del Producto Interior Bruto (PIB) provincial.

Y para que eso se mantenga y crezca es importante la movilidad. Esta la reforzarán con un gran nodo de transporte intermodal. Este incluirá la estación de ferrocarril, la estación central del TRAM, aparcamientos para vehículos y bicis, y una estación de autobuses comunicada peatonalmente.

El plan de movilidad se integra en una transformación urbana mayor que incluye el futuro Parque Central. Este proyecto creará un "pulmón verde" de más de 200.000 metros cuadrados peatonales, eliminando la cicatriz que divide los barrios del sur.

El PGE prevé que la ciudad triplique sus zonas verdes en los próximos años. Se proyectan 349 nuevas hectáreas dedicadas a este fin, con el objetivo de que cada alicantino tenga un parque a un máximo de 1,2 kilómetros de su domicilio.

Esta apuesta por la sostenibilidad y la innovación ha situado a Alicante entre las seis ciudades más innovadoras de Europa, según la Comisión Europea. El equipo de gobierno subraya que el turismo debe estar "al servicio de la ciudad", apostando por la conciliación con los residentes.