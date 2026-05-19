Confirmado: el mítico Kiosco Peret de la Explanada mantendrá su nombre tras la compra de los Castillo

Alicante recupera uno de sus latidos más profundos. Tras meses de incertidumbre sobre el futuro del Kiosko Peret, los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo han anunciado oficialmente que se hacen cargo de la gestión de este emblema de la Explanada de España. Los nuevos gestores han confirmado que el negocio mantendrá su nombre original, respetando así más de un siglo de historia alicantina.

A través de una publicación en Instagram, los hermanos Castillo han querido destacar la importancia que ha tenido la opinión de los alicantinos en este proceso. "El nombre lo dice todo", han señalado de forma contundente al mostrar el rótulo que seguirá coronando el quiosco. Para ellos, la clave de esta nueva etapa ha sido lo que denominan "escucha activa".

"Desde luego que os hemos escuchado y ha sido muy bonito saber todas vuestras opiniones", explicaba Luis visiblemente emocionado. La respuesta ciudadana ha sido abrumadora, con más de un mensaje de apoyo y sugerencias en apenas 48 horas: "Más de 100 comentarios en dos días. Ha sido mágico". Tal ha sido la conexión con el público que, según han revelado, el futuro eslogan del negocio ha nacido directamente de uno de esos comentarios recibidos.

La adjudicación del Peret no ha sido un camino sencillo. El Ayuntamiento de Alicante licitó el espacio por un canon de 1,2 millones de euros para un periodo inicial de siete años, con condiciones estrictas para preservar su calidad. Los nuevos gestores reconocen que el proceso "no ha sido fácil, nada fácil, pero ha valido la pena el esfuerzo".

La implicación de los hermanos Castillo va más allá de lo empresarial, rozando lo personal: "Ha sido incluso emotivo y emocionante. No esperábamos que os involucrarais tanto y que lo tuvierais tan sumamente claro", han confesado a sus seguidores.

El Kiosko Peret es mucho más que una heladería; forma parte del "paisaje sentimental" de Alicante. Fundado originalmente en 1916 por Vicente Richard como un puesto de flores, pronto pasó a manos de Pedro Fuster Iborra, conocido como Pere el cacauero. Fue su hijo, Peret, quien consolidó el nombre y la tradición de la horchata y los granizados que atrajo a figuras de la talla de Ernest Hemingway o Camilo José Cela.

En esta nueva etapa que ahora emprenden los hermanos Castillo, se mantendrá la esencia que exige el pliego de condiciones municipal: la venta de productos artesanos, concretamente helados y granizados, para continuar el legado de la que ha sido una de las heladerías más famosas de la ciudad.

Una nueva etapa para un icono

El quiosco, que ocupa 39 metros cuadrados y cuenta con una emblemática estructura metálica con grandes ventanales, se prepara para volver a ser el punto de encuentro de locales y turistas. Los hermanos Castillo asumen ahora el reto de realizar las obras de restauración necesarias para que el Peret brille como en sus mejores décadas.

Con el compromiso de contestar "hasta el último comentario" y la promesa de presentar pronto el nuevo eslogan, Luis y Juan Carlos Castillo inician un capítulo donde la tradición de 1916 y la participación ciudadana de 2026 se dan la mano. Como ellos mismos resumen: "Ya tenemos el nombre. Es muy importante la escucha activa".