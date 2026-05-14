Estos son los doce criminales más buscados en Reino Unido: Alicante es la clave para detenerlos en España

La lista de los más buscados en Reino Unido presentada en Alicante.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), en colaboración con la organización benéfica Crimestoppers y las autoridades españolas, ha lanzado una nueva campaña para localizar a 12 de los fugitivos más buscados que se cree están ocultos en España.

La presentación oficial ha tenido lugar en Alicante, una elección estratégica por ser una de las zonas con mayor población de expatriados británicos. Según las autoridades, los delincuentes suelen intentar "camuflarse" entre estas comunidades para pasar desapercibidos mientras continúan con sus actividades ilícitas.

Este año se celebra el vigésimo aniversario de la Operación Captura, una alianza entre ambos países que ha permitido detener a 98 de los 111 fugitivos publicitados anteriormente.

Perfiles de los 12 criminales más buscados

A continuación, se detallan los perfiles de los individuos buscados, quienes tienen vínculos con zonas como Tenerife, Marbella, Alicante y Málaga:

Simon Dutton (49 años): Buscado para reingresar en prisión tras organizar importaciones de cocaína a gran escala y blanqueo de dinero. Tiene un tatuaje con el nombre "Rachel" en el brazo izquierdo.

Dean Eighteen (48 años): Acusado de fraude fiscal masivo mediante reclamaciones falsas de IVA a través de dos empresas de las que era director único.

Derek McGraw Ferguson (62 años): Buscado por un asesinato ocurrido en Glasgow en 2007. Es uno de los más buscados de Escocia y suele utilizar alias para ocultarse.

Philip Barry Foster (50 años): Debe cumplir una condena de ocho años y medio por estafa y blanqueo. Engañaba a víctimas cobrándoles grandes sumas por fotos de baja calidad con promesas falsas de trabajo como modelos.

Alexandr Kuksov (23 años): Nacionalidad rusa. Se le acusa de formar parte de un grupo criminal que blanqueó millones de libras de origen delictivo.

Spencer Dillon Lamb (33 años): Buscado por el cultivo y suministro de drogas. Es fácilmente identificable por sus múltiples tatuajes en cabeza, cuello, brazos y abdomen.

Liam Michael Murray (34 años): Implicado en el suministro de cocaína, cannabis y posesión de dinero en efectivo de procedencia criminal. Tiene acento del noreste del Reino Unido.

Francis David Parker (40 años): Miembro activo de un grupo criminal organizado. Se le busca por dirigir correos de droga y recaudar dinero para la organización.

Kevin Thomas Parle (45 años): Buscado en relación con dos asesinatos cometidos en 2004 y 2005. Tiene el pelo rojo y se cree que tiene fuertes vínculos con el sur de España.

Matthew Purves (41 años): Acusado de conspirar para suministrar múltiples kilos de cocaína por todo el Reino Unido. Mide 1,83 metros y tiene el pelo castaño rojizo corto.

John Rocks (37 años): Se le imputan diversos delitos sexuales cometidos entre los años 2012 y 2022.

Charlie Salisbury (34 años): Buscado por suministro de cocaína y blanqueo. Utilizaba el sistema de comunicación EncroChat y tiene un tatuaje de una carpa koi y un dragón en todo su brazo derecho.

Las autoridades han recordado que cualquier persona que resida o visite España puede aportar información de forma totalmente anónima. Los ciudadanos en España pueden llamar al número gratuito 900 926 111 o utilizar el formulario en línea de Crimestoppers.