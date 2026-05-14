Alicante impulsa el reciclaje orgánico con una campaña que premia el ahorro

Una de las imágenes de la campaña de uso del contenedor marrón del Ayuntamiento de Alicante y Netial. Netial

La campaña, impulsada por el Ayuntamiento de Alicante y Netial, enlaza el uso del contenedor marrón con bonificaciones de hasta el 20% en la tasa de basura y con una apuesta por un reciclaje más cercano, eficiente y beneficioso para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Alicante y Netial relanzan el uso del contenedor marrón con una propuesta de concienciación ciudadana que vincula sostenibilidad y economía doméstica. La iniciativa, bajo el lema «Recicla la orgánica, ahorra con el reciclaje inteligente», busca consolidar un hábito ya implantado en la ciudad y reforzar la idea de que reciclar bien también puede traducirse en un beneficio directo para los vecinos.

El Ayuntamiento de Alicante y Netial, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, han presentado una nueva campaña de concienciación centrada en el reciclaje de residuos orgánicos: “Recicla la orgánica, ahorra con el reciclaje inteligente”.

La propuesta supone un impulso al contenedor marrón y plantea un mensaje claro: separar correctamente la orgánica no solo ayuda al medioambiente, sino que también puede permitir a los ciudadanos ahorrar hasta el 20% en la tasa de basura: Reciclar bien tiene recompensa.

Una campaña cercana

Uno de los rasgos distintivos de la acción es su tono reconocible y cercano. Las piezas creativas están protagonizadas por personas reales, con perfiles cotidianos fácilmente identificables por la ciudadanía. Además, las imágenes se han rodado en espacios emblemáticos como la Explanada, la playa de San Juan, el mercado de Benalúa y la Gran Vía, con la intención de conectar el mensaje con la vida diaria de los barrios.

El uso de la tarjeta de Netial tendrá bonificaciones. Netial

Ese enfoque pretende que el reciclaje deje de percibirse como una práctica abstracta o lejana y se integre en la rutina de los vecinos. La campaña busca, así, asociar la gestión de residuos con escenarios y experiencias compartidas por la población de Alicante, reforzando la idea de proximidad.

Más uso del marrón

La iniciativa llega después de la implantación del contenedor marrón, desplegada entre finales de 2023 y después del verano de 2024. Desde entonces, Alicante ha consolidado un sistema de recogida de materia orgánica que sigue creciendo. En 2025 se recogieron más de 1.700 toneladas y, hasta el 28 de febrero de 2026, ya se habían superado las 410 toneladas.

Estas cifras reflejan, según la información facilitada, una evolución positiva y una implicación creciente de la ciudadanía. En este contexto, la nueva campaña persigue aumentar la participación y normalizar el uso del contenedor marrón como un hábito cotidiano, no como una acción excepcional.

Tecnología e incentivos

El modelo impulsado por el Ayuntamiento y Netial incorpora un sistema tecnológico que permite avanzar hacia una recogida más eficiente y participativa. Los contenedores marrones solo pueden abrirse mediante una tarjeta identificativa o a través de la aplicación móvil "Tú haces Alicante", lo que facilita el registro del uso individual y su vinculación a incentivos.

La campaña está pensada para que se implique toda la ciudadanía. Netial

Actualmente, el sistema cuenta con más de 36.000 tarjetas emitidas, más de 15.000 usuarios activos en la app y más de un millón de aperturas registradas en 2025. Estas cifras consolidan el modelo y apuntan a su capacidad de seguir creciendo en los próximos meses.

Bonificaciones y acceso

Gracias a este sistema de identificación, los ciudadanos que utilizan el contenedor marrón pueden acceder a bonificaciones en la tasa de basura de hasta el 20%, en función de su uso. La medida introduce un cambio relevante en la percepción del reciclaje, que deja de ser solo una responsabilidad ambiental para convertirse también en una acción con impacto en la economía doméstica.

Los vecinos pueden solicitar su tarjeta o registrarse en la app a través de tuhacesalicante.com y vincular su recibo de la tasa de basura. El uso del contenedor está regulado entre las 20:00 y las 00:00 horas, con el objetivo de garantizar un funcionamiento ordenado y eficiente.

Un modelo de ciudad

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Alicante y Netial refuerzan su apuesta por una ciudad más sostenible, eficiente y conectada con sus ciudadanos. El contenedor marrón se consolida como una herramienta clave en la gestión de residuos, pero también como un instrumento de transformación social capaz de modificar hábitos y generar beneficios ambientales y económicos.

Este planteamiento introduce un cambio relevante en la percepción del reciclaje: deja de ser únicamente una responsabilidad ambiental para convertirse también en una acción con impacto directo en la economía doméstica. De este modo, el reciclaje inteligente premia el compromiso ciudadano y refuerza la implicación colectiva.

Bajo el lema "Recicla la orgánica, ahorra con el reciclaje inteligente", Alicante avanza hacia un modelo en el que cuidar el entorno y optimizar los recursos van de la mano. En ese planteamiento, reciclar ya no aparece solo como una necesidad, sino también como una decisión inteligente.