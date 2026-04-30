El hasta luego de Adriana, Bellea del Foc: "Los alicantinos tenemos que creernos lo que somos"

Adriana Vico encara la recta final de su reinado con una visión clara sobre lo que significa su cargo. Frente a las críticas que asocian la pasarela con un certamen estético, la actual Bellea del Foc es tajante. "No creo que el término de belleza vaya relacionado con un físico", afirma, subrayando que el cargo engloba muchos otros valores.

Para Vico, el momento de desfilar es una oportunidad de autoexpresión. "La pasarela no es un concurso de belleza, simplemente es un día en el que tú sacas tus mejores galas", explica la representante, quien considera que vestir el traje oficial es una manera de "expresar quién eres" y sentirse una misma.

Su futuro tras entregar el testigo el próximo mes de mayo ya está trazado. Lejos de retirarse de la vida pública, Adriana volverá a la primera línea de trabajo en su comisión. "El futuro cercano es que yo ahora mismo soy vicepresidenta de mi hoguera, entonces yo el día 3 de mayo tengo que volver y ponerme a trabajar".

La experiencia de este año ha reforzado su vocación de gestión, algo que ya dejó caer al inicio de su mandato. "Sigo pensando lo mismo y ahora con más motivo que he tenido la oportunidad de vivir un poquito más de cerca con la federación", asegura sobre su ambición de aportar en el futuro a los órganos de gobierno de la fiesta.

Respecto al papel del hombre y la mujer en Les Fogueres, Adriana Vico apuesta por la capacidad por encima del género. "No es cuestión de género ni hay separación entre hombres o mujeres. Aquí la única diferencia es que el cargo de belleza o dama es donde ahora mismo está la separación", reflexiona la Bellea.

Vico defiende que cualquier persona es capaz de liderar una comisión o la propia fiesta. "Si se presentan mujeres van a ser igual de válidas que los hombres. Aquí somos válidos todos", recalca al ser preguntada por la histórica hegemonía masculina en las presidencias.

Su paso por otras festividades como las Fallas, la Magdalena o la Misericordia de Burriana le ha servido para ganar perspectiva. Sin embargo, tiene claro que el reconocimiento internacional de Alicante debe empezar por los propios festeros. "Lo primero que tenemos que hacer los alicantinos es creernos lo que somos", sentencia con firmeza.

Adriana insiste en que, para que Les Fogueres sigan creciendo como patrimonio, es esencial el orgullo propio. "Cuando nos creamos lo que somos, entonces ya podemos partir de la base para empezar a trabajar. Nosotros no somos menos que el resto", añade respecto a la comparación con otras fiestas.

La evolución de la fiesta es, para ella, una necesidad inevitable. "La fiesta evoluciona a la vez que lo hace la sociedad y se tiene que adaptar a ello", comenta sobre los cambios normativos y de categorías que ha vivido durante su ejercicio.

Vico hace un llamamiento a la ambición de las comisiones para no caer en el estancamiento. "Si un año estamos en una categoría, el próximo año tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo, no quedarnos estancados", advierte, consciente del esfuerzo que requiere sacar adelante cada ejercicio.

Concluye su mandato con una promesa de permanencia y entrega absoluta a la fiesta que le apasiona. "Yo voy a ser de las Belleas que perduren en el tiempo en Les Fogueres, porque al final a mí esto me da vida", confiesa visiblemente emocionada por el camino recorrido y el que aún le queda por andar.