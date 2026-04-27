Las Hogueras de Alicante preparan su mayor espectáculo y apuestan por la Rambla: "Ha venido para quedarse"

El montaje de las galas de elección de la Bellea del Foc y sus Damas de Honor avanza a toda máquina en la plaza de Toros y con él uno de los momentos más emocionantes de una comunidad festera que crece en la ciudad de Alicante. Y para seguir sorprendiendo y llegando a más público estudian ya quedarse en la Rambla en 2027 para realizar la pasarela.

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, acompañado por el delegado artístico Aurelio Sánchez y la vicepresidenta de Actividades y Fiestas, Chiky Sánchez, ha presentado este lunes los detalles de las galas que se celebrarán este viernes y sábado. Un evento que, según el propio Olivares, "marca el ecuador" y que este año promete elevar el listón técnico y artístico en la plaza de toros.

La magnitud del evento se refleja en sus cifras. Olivares ha detallado que el espectáculo contará con una potencia de 60.000 vatios de sonido, microfonía inalámbrica de última generación y un equipo de seis técnicos diarios. Como novedad principal, se ha modificado la disposición del escenario para ganar visibilidad a izquierda y derecha. "Hemos ganado las dos andanadas porque cada vez somos muchos más y la plaza es la que es", ha explicado el presidente, estimando una asistencia total de unas 7.000 personas entre público (6.600 espectadores), equipo y grupos de baile.

Este crecimiento no es casual. Olivares ha subrayado que el censo de la fiesta ha pasado de 10.000 a casi 14.000 personas, lo que plantea un reto de aforo a corto plazo: "Llegará un momento que la plaza se va a quedar pequeña y eso será una buena señal", ha afirmado. Y ahí es donde adelanta que en el futuro habrá que plantearse nuevas localizaciones si el censo sigue creciendo al ritmo actual.

En el plano artístico, Aurelio Sánchez y Chiky Sánchez han liderado un equipo que lleva trabajando desde el mes de septiembre en la idea, vestuarios y músicas. El concepto de este año se define como "un viaje en el tiempo, una fusión entre la tradición y el futuro que reivindica las raíces sin renunciar a nuestra evolución".

Aurelio Sánchez ha destacado la complejidad de coordinar a 154 niños y 180 adultos en el escenario. Los ensayos, realizados en el colegio público Gloria Fuertes desde enero, culminan hoy mismo. "El espectáculo empieza hoy a las 7 de la tarde y dura una semana; probablemente sea el espectáculo más largo del mundo", ha bromeado Chiky, el responsable artístico, haciendo referencia a que el montaje y los ensayos con público ya forman parte de la experiencia.

Sobre el contenido musical, han evitado desvelar sorpresas, pero han asegurado que será para todos los públicos, desde los 0 hasta los 80 años, con guiños a musicales y músicas de diversas épocas. "Muchos niños empiezan a ser unos frikis de los musicales gracias a lo que hacemos aquí; esto es cultura pura y dura", ha defendido la vicepresidenta.

El "éxito" de la Rambla

La inversión para estas galas se sitúa en torno a los 100.000 euros, un presupuesto que la Federació defiende como necesario para mantener la calidad de la "marca Fogueres". Las entradas para el público general saldrán a la venta con un precio de 18 euros en pista, aunque se espera que sean muy pocas debido a la altísima demanda de las comisiones.

Durante la comparecencia, Olivares también ha valorado positivamente otros cambios recientes, como la pasarela de la Rambla, asegurando que "ha venido para quedarse". Ahí considera que ha tenido muy poco impacto negativo en el tráfico pese al corte de lunes a sábado y el gran atractivo turístico generado el pasado viernes y sábado.

Finalmente, se ha confirmado que las galas podrán seguirse a través de las televisiones públicas comarcales y autonómicas À Punt y Alacantí TV, asegurando que toda la provincia sea testigo de la elección de las nuevas representantes de la fiesta. La presentación ha concluido con un mensaje de confianza del presidente hacia su equipo: "La elección se encuentra en el momento más seguro con la dirección artística actual, manteniendo el equilibrio perfecto entre tradición y futuro".