Alicante revoluciona la ORA: zona naranja gratuita para residentes y 2.500 nuevas plazas

El tráfico por la avenida de Alcoy de Alicante, este marzo. M. H.

Aparcar en la ciudad de Alicante tendrá un nuevo sistema para los próximos 19 años. Ese es uno de los objetivos del nuevo contrato de estacionamiento regulado, el conocido como ORA, que este martes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado luz verde.

Se trata de una concesión de obra pública de dimensiones históricas para la ciudad, con un presupuesto de 143.031.131 euros. En él incluyen también el servicio de retirada de vehículos con la grúa y la señalización viaria.

La gran novedad de este pliego, según han confirmado la portavoz municipal, Cristina Cutanda, y el vicealcalde, Manuel Villar, es la apuesta por el residente: la actual zona naranja dejará de ser de pago para los vecinos empadronados.

De esta forma, pasará a ser completamente gratuita cuando hasta ahora, aparcar en estas plazas suponía un coste de 30 céntimos diarios y que bajaba a 15 los sábados. Con el nuevo contrato, no solo se elimina el pago, sino que los residentes podrán dejar su vehículo en la misma plaza hasta cinco días seguidos sin necesidad de moverlo.

Ese cambio llega con otra importante novedad, la ampliación a nuevos barrios. El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha destacado que el objetivo es aliviar la "tensión" de aparcamiento en zonas saturadas. Para ello, el Ayuntamiento habilitará 3.077 nuevas plazas reguladas, de las cuales la inmensa mayoría (2.542) serán de color naranja para residentes.

Los barrios donde se expandirá la regulación son Benalúa Sur, Juzgados, Alipark y Princesa Mercedes. En estas zonas, el aparcamiento para residentes será prioritario, alcanzando en algunos puntos el 100% de la regulación. El resto de plazas de nueva creación (535) se destinarán a zona azul de rotación.

El contrato también incluye la gestión de la grúa municipal, con un coste anual de 4,3 millones de euros. Una de las mejoras logísticas es el traslado del depósito de vehículos a una nueva ubicación en Rabasa, junto a la futura Comandancia de la Guardia Civil. Este espacio contará con 560 plazas, mejorando la accesibilidad para los ciudadanos que deban retirar su vehículo.

Otras mejoras: Motos y PMR

La nueva regulación trae consigo una gestión inteligente del aparcamiento a través de aplicaciones móviles y novedades para colectivos específicos:

Motos: Se integrarán en la regulación para ordenar mejor los espacios en la vía pública.

PMR (Movilidad Reducida): El estacionamiento será gratuito para estos vehículos en todas las zonas reguladas.

Carga y descarga: También se integrarán en el sistema de gestión digital.