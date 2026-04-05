El Encuentro del Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría pone el broche final a la Semana Santa en Alicante

El Santísimo Cristo Resucitado se ha encontrado con Nuestra Señora de la Alegría en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante bajo medio millón de aleluyas disparadas desde seis cañones.

La procesión conjunta de ambas imágenes, que han escenificado un último Encuentro en la plaza del Abad Penalva, ha puesto el punto final a una Semana Santa con una cifra de participación de hermanos y cofrades, cercana a los 12.000, y con un notable aumento de jóvenes -la gran mayoría de centros educativos- en los 27 desfiles procesionales.

La ocupación hotelera, con unos datos que superan el 90%, es otro de los elementos que han caracterizado a estos ocho últimos días.

Las aleluyas que se han disparado desde la fachada del Ayuntamiento de Alicante, en una iniciativa novedosa de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, han tenido un claro contenido alicantino.

Reproducen las 53 imágenes que han procesionado en estos días, las de los patronos y co-patronos de la ciudad, la Santa Faz y los escudos del Ayuntamiento de Alicante y de la Junta Mayor. Todas ellas, entre otros colores, verde, azul, naranja y rojo.

El alcalde Luis Barcala, en su intervención ante la fachada principal de la Casa Consistorial, ha señalado que "en los últimos días hemos visto a personas de todas las edades caminando juntos, llevando pasos, acompañándose, compartiendo momentos que no son fáciles de encontrar en la rutina diaria. Eso tiene valor y cuenta".

Ha seguido destacando que "una ciudad no son únicamente edificios y calles. Somos nosotros. Cuando nos encontramos así, como estos días, recordamos la importancia de estar aquí. Recordamos que hay cosas que nos importan, tradiciones que vale la pena mantener vivas. Y, al final, lo que nos sostiene es estar juntos".

El Santísimo Cristo Resucitado, original de Ramón Cuenca, ha sido el primero en salir en la matinal de este domingo. Lo ha hecho desde la concatedral de San Nicolás, escoltado por integrantes de las 27 hermandades y cofradías de Semana Santa, con el rostro descubierto. Poco después ha partido, desde Santa María, la Virgen de la Alegría -original de Leal Bernáldez-.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha ejercido la función de Clamator para que se abrieran las puertas del templo barroco.

Le ha seguido el baile de la tradicional dançà y la interpretación del pasodoble ‘José Ángel Guirao’, en memoria del fundador de la hermandad, antes de que la comitiva enfilara las escalinatas de la calle Jorge Juan. Las candidatas al título de Bellea del Foc 2026, adultas (81) e infantiles (82), han procesionado junto a la Virgen de la Alegría. Las Belleas del Foc 2025 -adulta e infantil-, Adriana Vico y Valentina Tárraga, han cerrado la procesión.

Al llegar a la plaza del Abad Penalva, y después del Encuentro, la Virgen de la Alegría ha continuado hasta el convento de las Monjas de la Sangre, donde se le venera, y el Resucitado se ha quedado en la Concatedral de San Nicolás, para poner fin a la Semana Santa de Alicante 2026.