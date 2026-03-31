La Guardia Civil y el pueblo gitano de Alicante se enfrentan en un partido de fútbol para romper estereotipos

Foto de familia entre miembros de la Guardia Civil de Alicante y de la Federación Alicantina del Pueblo Gitano (FAPG) con el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, y la Bellea del Foc, Adriana Vico.

Miembros de la Guardia Civil de Alicante y de la Federación Alicantina del Pueblo Gitano (FAPG) disputarán un encuentro amistoso de fútbol el próximo 19 de abril para romper estereotipos y celebrar el Día Internacional de la Comunidad Romaní, que se celebrará el próximo 8 de abril.

La tercera edición del partido se celebrará en el Polideportivo de Garbinet a las 12:00 h y desempatará un global con una victoria para cada equipo.

Que no te cuenten quiénes somos es el lema elegido este año por la FAPG para una campaña presentada este martes en el Ayuntamiento con la participación de representantes de este colectivo, del vicealcalde Manuel Villar, del coronel de la Guardia Civil, Francisco Poyato, y la Bellea del Foc, Adriana Vico, quien realizará el saque de honor.

El coronel ha señalado que para el cuerpo "es mucho más que un partido porque es un espacio donde vamos a poder seguir conociéndonos, seguir estrechando lazos y seguir fortaleciendo ese espacio que hemos encontrado para intercambiar todo tipo de impresiones, inquietudes y problemas".

Para Poyato, el objetivo es "abrir una línea de comunicación y de encuentro. Y el deporte, como se ve en otros órdenes de la vida, es una herramienta muy poderosa".

"La Guardia Civil es una institución firmemente comprometida con iniciativas como esta, donde lo que se busca es promover y fortalecer valores de servicio a la ciudadanía. En este caso concreto al pueblo gitano y con carácter un poco más general, pues a todos aquellos colectivos que en un momento dado puedan estar en determinadas situaciones de vulnerabilidad", ha añadido.

Por su parte, Manuel Villar, ha destacado que "Alicante vuelve a abrazar esta iniciativa que, cada año, da voz al pueblo gitano y reivindica una imagen real, diversa y alejada de prejuicios sobre esta comunidad, estrechamente ligada a nuestra tierra por vínculos históricos, culturales y emocionales".

Así, ha recordado que el salón Azul del Ayuntamiento volverá a acoger el próximo 8 de abril el solemne acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Asimismo, durante la noche del 8 al 9, los colores azul y verde de la bandera gitana iluminarán la fachada del Ayuntamiento, el Castillo de Santa Bárbara, la fuente de la Plaza de los Luceros y el Mercado Central. “

"Que Alicante ilumine sus monumentos con los colores de la bandera gitana es un símbolo de reconocimiento, de respeto y de visibilidad", ha destacado el presidente de la Federación Alicantina del Pueblo Gitano, Félix José Utrera.

"Es un paso importante para que nuestra cultura y nuestra identidad formen parte, con normalidad, del espacio público y de la vida de la ciudad", ha añadido.