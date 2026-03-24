Un hombre resulta herido en el cuello de un disparo en una discusión en Alicante

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras un suceso registrado en Alicante, donde un hombre sufrió una herida de bala en el cuello durante lo que habría sido una discusión, según han informado este martes fuentes próximas a la investigación.

Según informa Efe, el episodio tuvo lugar en la tarde del lunes en el barrio de Virgen del Carmen, en la zona norte de la ciudad.

El herido fue trasladado de inmediato a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, han señalado las mismas fuentes, que por el momento no han podido precisar su estado de salud.

Vecinos del barrio apuntan que el proyectil le habría atravesado el cuello y que el altercado estaría relacionado con un conflicto de carácter familiar.

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