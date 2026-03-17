El gobierno de Barcala defiende la gestión de los bonos comercio: "Se hizo todo como se tenía que hacer"

La portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, y el portavoz adjunto, Manuel Villar, en imagen de archivo.

La concejal portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha defendido este martes la gestión que el ejecutivo municipal (PP) realizó con los bonos comercio y, ante las peticiones de transparencia por parte de la oposición, ha afirmado que "la información es pública" y que "se hizo todo como se tenía que hacer", informa EFE.

Cutanda ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha comparecido junto con el vicealcalde y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Contratación, Deportes y Recursos Humanos, Manuel Villar.

"Se hizo todo como se tenía que hacer", ha asegurado la portavoz del gobierno local del alcalde Luis Barcala.

Cutanda ha insistido en que la información es accesible para todos y se ha remitido a las declaraciones de la concejala de Comercio, Lidia López, difundidas el pasado viernes en un comunicado, en las que sostuvo que el consistorio de la capital alicantina "nunca ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con Facpyme y que en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía".

Además, López precisó que el ayuntamiento gestionó directamente la primera edición de estos bonos en 2021 "y las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales, pero nunca con Facpyme".

Por su parte, la concejala del PSPV-PSOE María Trinidad Amorós ha pedido al equipo de gobierno toda la información sobre los bonos comercio.

Así, ha anunciado que su formación también solicitará los expedientes en relación a los bonos gastronómicos que se hicieron desde el Patronato de Turismo con la Cámara de Comercio en 2022 y 2023, "porque sigue el mismo mecanismo y queremos saber si el ayuntamiento ejerció ese control".

"En un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción está investigando, Barcala debe despejar cualquier tipo de duda y aportar toda la documentación para que los grupos de la oposición puedan ejercer su derecho a la fiscalización sobre cómo se gestionó el dinero de los alicantinos y alicantinas", ha añadido Amorós.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quedó en libertad con cargos el pasado viernes por los supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad tras haber sido detenido ese mismo días por la mañana en calidad de presidente de Facpyme por las supuestas irregularidades en unos bonos de consumo de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante .