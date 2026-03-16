Ya es oficial: Alicante tendrá una segunda estación intermodal cerca de la parada de tren de la Universidad

Una usuaria en la parada de TRAM de la Universidad de Alicante.

El Ayuntamiento de Alicante prevé impulsar un segundo nodo intermodal bajo el nombre de Alicante Norte, que se situará junto a la estación de Cercanías de la Universidad.

Este nuevo punto de conexión complementará la futura Estación Intermodal central, integrando transporte ferroviario, red del TRAM y un amplio aparcamiento disuasorio.

La propuesta forma parte de las principales líneas estratégicas de movilidad incluidas en el Borrador del Plan General Estructural (PGE), que también contempla una nueva parada de Cercanías junto a los polígonos industriales y un acceso ferroviario al Puerto en las inmediaciones de la A-31.

El equipo de Gobierno que lidera el alcalde Luis Barcala ha abierto un proceso participativo para presentar el PGE, considerado el documento urbanístico más relevante de las últimas cuatro décadas.

Este plan marca las pautas de desarrollo urbano, económico y social de Alicante, además de definir las infraestructuras, dotaciones y espacios públicos que se ejecutarán durante los próximos veinte años.

Tras la primera mesa temática dedicada a la Infraestructura Verde y al Suelo No Urbanizable, el próximo martes a las 17:30 horas en Puerta Ferrisa se celebrará la segunda sesión, centrada en la movilidad y en las estrategias ferroviarias del municipio.

“El objetivo es que Alicante se consolide como el gran nodo regional de transporte, con una clara apuesta por la intermodalidad y la movilidad sostenible”, destacó el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Según explicó, el PGE prevé dotar a la ciudad de las infraestructuras necesarias para reforzar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado tanto en el centro urbano como en el frente litoral.

Sistema integrado

El nuevo modelo de ciudad planteado en el PGE se apoya en la intermodalidad y la movilidad sostenible. Para ello se definen dos grandes nodos ferroviarios interconectados:

- Nodo Central (Estación Intermodal): situado junto a la actual estación de Renfe, concentrará los servicios de Alta Velocidad, Cercanías, TRAM y autobuses metropolitanos y regionales.

- Nodo Secundario (Alicante Norte): ubicado en el entorno de la Universidad, enlazará con la Alta Velocidad hacia Benidorm y Madrid (Tren de la Costa), los servicios de largo recorrido y la red tranviaria. Su conexión con la futura ronda metropolitana de la A-70 permitirá crear un corredor de transporte rápido, eficiente y sostenible.

Ambas estaciones estarán conectadas directamente con el aeropuerto, garantizando la continuidad entre los distintos modos de transporte urbanos, metropolitanos y aeroportuarios.

La estrategia contempla además una nueva parada de Cercanías próxima a las zonas industriales, con el fin de facilitar los desplazamientos laborales y promover la movilidad sostenible. A ello se suma la Variante de Torrellano, que unificará los tráficos de Cercanías, larga distancia y mercancías, optimizando la conexión entre la Estación Central, Alicante Norte y el aeropuerto.

Por último, el PGE plantea un nuevo acceso ferroviario al Puerto a través de la zona de la A-31, con el objetivo de sustituir el actual trazado en trinchera y liberar ese espacio para integrarlo dentro de un futuro corredor verde.