Muere un hombre colombiano al recibir un disparo en el balcón de su piso del barrio de Carolinas de Alicante

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional en Alicante.

La Policía Nacional de Alicante investiga el fallecimiento de un hombre colombiano que recibió un impacto de bala cuando estaba en el balcón de su casa situada en el barrio de Carolinas ayer por la noche.

El hombre se encontraba en su residencia cuando recibió el mortal impacto sobre las 22 horas de la noche, según indican fuentes del caso a EL ESPAÑOL de Alicante. La víctima era de nacionalidad colombiana y tendría 59 años, según EFE.

Hasta la vivienda donde ocurrieron los hechos acudió, tras recibir la alerta, la Policía Científica y la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante.

Las investigaciones están siendo llevadas por la Policía Judicial para determinar las causas del suceso y el origen del fatal disparo que acabó con la vida del hombre.

