Las lluvias provocan desprendimientos en la Casa de la Festa de Alicante y mojan varios ninots

El temporal de lluvia que este martes ha azotado la provincia de Alicante no ha pasado de largo por el patrimonio festivo de la capital. La Casa de la Festa ha sufrido este martes un desprendimiento parcial en su claraboya, lo que ha provocado la entrada de agua y ha afectado a algún ninot que se expone en el interior.

El Ayuntamiento ya ha contactado con el Gremio de Artistas para evaluar los posibles desperfectos y, en su caso, proceder a su reparación. El Museo se ha cerrado mientras se restablece la normalidad. Los bomberos han precintado la claraboya afectada y asegurado el precinto y la zona afectada.

La Agencia Estatal de Meteorología explicaba a través de su perfil en redes sociales de X la noche del martes que hasta las siete de la tarde se habían registrado 41,6 l/m² en el observatorio provincial de Ciudad Jardín. Esta es la cantidad más alta en 24 horas desde el 23 de mayo de 2021, cuando se registraron 53,8.

La concentración de las lluvias es lo que marca la diferencia. Durante la mañana, hasta las 13 horas, se habían recogido 12 litros. La cifra se multiplica durante el mediodía y primera hora de la tarde ya que en esas seis horas es cuando se suman los casi 30 litros restantes.

Y el impacto de esos datos lo remarca la propia entidad señalando que solo hay dos precedentes en los últimos cien años de un día de marzo con más precipitación acumulada que este martes en el observatorio de Alicante. El 8 de marzo de 1971 se registraron 47 litros por metro cuadrado y el 13 de marzo de 2017 casi se triplicó con 112,2.

El repaso de la serie histórica realizado por la Aemet de la Comunitat Valenciana pone de ejemplo los datos del cercano aeropuerto de Alicante-Elche que cuenta con datos desde 1967. Y ahí encuentran tres días de marzo con más lluvia que los de este martes 11. En la misma fecha de 1971 mencionada se llegaron a 63.4 l/m² y el 3 de marzo de 2022, los 132.5.

La Casa de la Festa Manuel Ricarte es un edificio multiusos del Ayuntamiento en el que se acogen las dependencias de varias concejalías mientras otra se dedica a la fiesta oficial de la ciudad, las Hogueras. Es en ella donde se guardan los ninots indultats de cada año, lo mejor de los monumentos que se plantan cada junio.