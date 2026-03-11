Generalitat espera terminar la Ciudad de la Justicia de Alicante en 2027 tras el retraso por la Ley de Eficiencia del Gobierno

La Generalitat Valenciana espera tener finalizada la obra de la Ciudad de la Justicia de Alicante en 2027 después de las modificaciones que han tenido que introducir en el proyecto a raíz de la aprobación de la Ley de Eficiencia, informa EFE.

Así lo ha anunciado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, del PP, en el acto en conmemoración por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que se ha celebrado este miércoles en la Diputación de Alicante y al que también ha asistido su presidente, el también popular Toni Pérez.

"Estamos muy focalizados en que cuanto antes pueda ser una realidad", ha explicado la consellera sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Alicante, que "espera" que esté finalizado durante el próximo año, aunque no ha querido anticiparse sobre si será "a mediados o a finales".

"Se nos ha cruzado la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, tras la cual ha habido que hacer todas las modificaciones porque no podíamos seguir con una infraestructura que ya no daba respuesta a las necesidades organizativas", ha destacado Martínez.

La consellera ha apostillado que el proyecto inicial se hizo en base a la estructura anterior a 2025, mientras que la actual precisaba de nuevos espacios.

"Estamos todavía con el tema de los reajustes", ha insistido la consellera, quien ha afirmado que la obra "ha seguido sin ningún tipo de complejidad" y que es un proyecto "prioritario" del Consell, que cuenta con una inversión de casi 80 millones de euros, ya que Alicante es la única capital de provincia de la Comunitat sin una Ciudad de la Justicia.

80 millones

La nueva Ciudad de la Justicia de Alicante cuenta con una inversión cercana a los 80 millones de euros para cumplir así con una reivindicación histórica de la ciudad.

Las obras levantarán una infraestructura moderna, accesible y sostenible que en un primer momento estaba pensada para estar operativa entre finales de 2026 o principios de 2027 y que ahora se retrasará unos meses.

La Ciudad de la Justicia Rafael Altamira ha recibido la mayor inversión de la Generalitat en una sede judicial en los últimos 20 años para cumplir con las necesidades de los profesionales y la ciudadanía.

Esta sede, ubicada en la avenida de Aguilera, frente a Benalúa, contará con una superficie de 47.000 metros cuadrados divididos en nueve plantas, semisótano, dos sótanos y aparcamiento.