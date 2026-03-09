Barcala confirma el nombramiento de Antonio Peral al frente de Urbanismo en Alicante: "No es provisional"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha confirmado este lunes que el nombramiento de Antonio Peral como responsable de la Concejalía de Urbanismo es definitivo. La designación se produce tras la dimisión de Rocío Gómez motivada por la controversia en torno a las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

Antes del encuentro que mantuvo con la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante, Barcala adelantó que ya ha definido las competencias de la futura concejalía, cuyas funciones se detallarán próximamente dentro de la reestructuración de su ejecutivo.

"El nombramiento no es provisional en ningún caso", subrayó el primer edil, que reiteró ante los medios que Peral continuará al frente de Urbanismo. El nuevo responsable suma estas atribuciones a las que ya ostentaba en Presidencia, Coordinación de Proyectos Europeos e Innovación.

Respecto a la reorganización del equipo de gobierno y la creación de una nueva concejalía, Barcala precisó que "se conocerá cuando se produzca la incorporación".

