Alicante cierra parques y restringe las terrazas por la borrasca Regina: aviso amarillo por rachas de 70 km/h

Las terrazas tendrán que plegar sus sombrillas este martes y miércoles por la alerta amarilla. M. H.

Alicante se prepara para lo peor de la borrasca Regina. El Ayuntamiento ha activado la tarde de este lunes el protocolo de emergencia ante la alerta amarilla decretada por la Aemet, que prevé rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Las horas críticas se vivirán este martes entre las 12:00 y las 20:00 horas, un periodo en el que la ciudad aplicará restricciones severas para garantizar la seguridad ciudadana.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) convocada por el alcalde Luis Barcala, estas son las principales medidas que afectarán a la ciudad durante este martes y miércoles:

Cierre de Parques y Jardines: Todos los espacios verdes de la ciudad permanecerán clausurados. Se prestará especial atención a las zonas con árboles monumentales para evitar accidentes por caída de ramas.





Restricciones en Hostelería: Queda terminantemente prohibido instalar sombrillas en los veladores y terrazas. El objetivo es evitar el 'efecto vela' que pueda desplazar el mobiliario. Mesas y sillas sí podrán permanecer en la vía pública.





Castillo de Santa Bárbara: El principal monumento de la ciudad cerrará sus puertas al público en el momento en que las rachas superen los 38 km/h.





El principal monumento de la ciudad cerrará sus puertas al público en el momento en que las rachas superen los 38 km/h. Aviso a colegios: Se ha instado a los centros educativos a extremar la precaución, retirar elementos de las vallas y evitar que los alumnos se acerquen a zonas arboladas durante el recreo.

Ante el descenso de las temperaturas y la agresividad del viento, el Ayuntamiento ha reabierto el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) para personas sin hogar, que permanecerá operativo hasta las 14:00 horas del miércoles.

Hasta la tarde de este lunes, ni la Policía Local ni los bomberos del SPEIS han registrado incidentes graves. El Ayuntamiento mantiene activa la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencia Municipal.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar los desplazamientos innecesarios y asegurar elementos en balcones y ventanas.

¿Y qué dice la previsión de Aemet? Según indica la Agencia Estatal de Meteorología, el martes esperan precipitaciones débiles y persistentes en el norte de la provincia de Alicante, que podrían ir acompañadas de barro.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y este será localmente notable en el litoral y prelitoral. Del mismo modo lo harán también las máximas en el sur de la provincia. En cambio, en el norte estos valores más altos descenderán.

El miércoles aumentarán las probabilidades de precipitaciones débiles y dispersas en la provincia, que serán mayores en el norte de la provincia y podrían evolucionar a tormenta a últimas horas del día.

El viento será moderado del nordeste y ocasionalmente fuerte y con probabilidad de rachas muy fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras de Alicante.