Una joven de 19 años recibe dos puñaladas en plena calle por negarse a dar el móvil a unos ladrones en Alicante
La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia debido a que un pulmón se vio afectado por el ataque pero ya ha sido dada de alta.
Una joven de 19 años ha sido víctima de un robo violento en plena calle en el que recibió dos puñaladas al negarse a dar el móvil a unos ladrones que la asaltaron en la ciudad de Alicante.
El suceso, ocurrido hace unas semanas cerca de la Plaza de Toros, hizo peligrar la vida de la joven, que tuvo que ser intervenida de urgencia debido a que una de las puñaladas le afectó a un pulmón, según informan fuentes de la Policía Nacional a este medio.
El robo fue cometido por dos hombres que asaltaron a la víctima y a otra mujer que la acompañaba.
Los ladrones la amenazaron para que les dieran el teléfono móvil, algo a lo que la víctima se negó.
La reacción de los agresores fue apuñalarla violentamente en el brazo y en el cuerpo, coger el móvil de su compañera y salir corriendo del lugar.
La víctima ya ha recibido el alta hospitalaria y los agentes de la Policía Nacional de Alicante continúan investigando los hechos para dar con los sospechosos.
Estos hechos se producen tan solo con unos días de diferencia de la detención de tres menores por su supuesta implicación en la agresión a un joven que resultó herido por arma blanca en el hombro izquierdo y en la nalga en una zona de ocio de la Playa de San Juan.
Los hechos ocurrieron a finales de enero, al parecer por una discusión, y las detenciones fueron llevadas a cabo la semana pasada por la Policía Nacional.
Uno de los supuestos agresores habría sido el que sacó un arma blanca con la que se produjo el apuñalamiento de la víctima, de 18 años, quien fue atendida en un centro sanitario, donde le practicaron varios puntos de sutura, tras lo cual se presentó la denuncia.
