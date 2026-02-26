La izquierda fracasa en su intento por reprobar a Barcala por las VPP de Les Naus que adjudicó una cooperativa

Los votos de PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante han rechazado este jueves la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, solicitada por los partidos de izquierda, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, por considerarle responsable de las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Condomina que adjudicó una cooperativa y supervisó la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Vivienda.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha manifestado que, aunque siguen pidiendo la marcha de Barcala porque creen que el caso arroja la "sospecha de corrupción" en la vivienda pública, no apoyan la reprobación porque quieren evitar "participar en el teatro político de la izquierda" que, en su opinión, pretende "una farsa" como "arma electoral": "No les vamos a facilitar la estrategia", ha recalcado.

En defensa de Barcala, la portavoz del PP, Mari Carmen España, ha acusado a la oposición de intentar "el desgaste personal" del alcalde mediante la construcción de un "relato" que busca dañar su "honorabilidad" pese el popular "a que se deja la piel" por esta ciudad.

Este intento fallido se ha producido en el mismo pleno en el que Alicante ha aprobado definitivamente los mayores Presupuestos de la historia con 367,3 millones para mejorar los servicios públicos y continuar con la transformación urbana y social de la ciudad.

El PP y Vox han votado a favor de la aprobación definitiva de las cuentas municipales tras la inadmisión de las cuatro reclamaciones presentadas -una del sindicato UGT, una del sindicato SEP, una de la Junta de Personal y otra de la Asociación El Templete de Benalúa-. Por su parte, el PSOE, Compromís y EU-Podemos han votado en contra.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que las reclamaciones presentadas se inadmitieron en un informe técnico en base a la legislación vigente. La edil ha recordado que el pasado 29 de diciembre ya aprobó inicialmente los Presupuestos que ahora se activan tras este último trámite en el Pleno que ratifica la citada inadmisión.

Los Presupuestos para 2026 se incrementan un 5,8% con una firme apuesta por la mejora de los servicios públicos, como la limpieza y recogida de residuos y el mantenimiento de aceras, calzadas e infraestructuras municipales, así como sociales enfocados a las familias, los mayores y los jóvenes.

Al mismo tiempo permiten continuar con la transformación urbana y social con nuevas infraestructuras culturales, verdes y de seguridad. Entre ellas el futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras para lo que se destina una partida de 550.000 euros, que servirá para poner en marcha la primera exposición en el segundo semestre de 2026.

En concreto, la partida para limpieza viaria y recogida de residuos aumenta en 10,1 millones hasta alcanzar los 51,31 millones; el mantenimiento de aceras y calzadas se incrementa en 1,4 millones, (un 57% más), hasta alcanzar los cuatro millones de euros, así como el mantenimiento de bienes inmuebles municipales, que incluye el de los centros educativos, instalaciones deportivas, Plaza de Toros y el resto de instalaciones municipales y se incrementa un 45,77%, desde los 2,8 hasta los cuatro millones de euros.

También en el desarrollo de políticas sociales para los colectivos más vulnerables, así como los mayores, jóvenes y menores, con un presupuesto global de 13,7 millones para Bienestar Social, Juventud, Mayores y Educación. Las ayudas por nacimiento y las de alquiler joven se duplican, pasando, en el primer caso, de 100.000 a 200.000 euros, y en el segundo, de 120.000 a 240.000 euros. Las subvenciones al transporte público se incrementan un 5,15 %, pasando de 20,9 a 21,9 millones de euros.

Además, el Presupuesto elaborado por el equipo de gobierno destina 19,6 millones a inversiones, que podrán ampliarse a lo largo del año, con nuevas actuaciones previstas en todos los barrios. Destacan las obras de construcción del parque público de La Torreta por 3,2 millones; la reforma del edificio cultural Aba6 por 545.000 euros; la reurbanización de la calle San Francisco por 112.000 euros; el retén de la Policía Local en Juan XXIII por 480.000 euros; la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento por 503.000 euros; las obras de mejora del mercadillo de Teulada por 458.000 euros; la comisaría de la Playa de San Juan por 1,9 millones.

También, la reurbanización de Virgen del Remedio por 1,8 millones; mejoras en áreas industriales por 1,6 millones; la construcción del CEE El Somni por 945.000 euros; obras de emergencia en el Castillo de Santa Bárbara por un millón; adquisición vehículos para la Policía Local por 410.000 euros; 1,8 millones en inversiones para el Speis y 629.500 euros para la promoción de vivienda social por parte del Patronato de Vivienda. Y se destinan 936.000 euros para financiar proyectos en barrios, dentro de los Presupuestos Participativos.