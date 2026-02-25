Las vías fantasma de Benalúa: Alicante ultima el convenio con Adif tras años de abandono, chabolas e insalubridad

Alicante ya tiene en su poder el estudio de viabilidad realizado por una empresa externa que exigía Adif para desbloquear el futuro de las antiguas vías de Benalúa Sur. Fuentes municipales han confirmado a EL ESPAÑOL que los servicios técnicos municipales ya trabajan en la propuesta de convenio que se remitirá al administrador ferroviario para cerrar la permuta de suelos.

Ese documento debe fijar cuántas viviendas podrá construir Adif en la franja más próxima al barrio y en qué condiciones se producirá la cesión al Ayuntamiento de los terrenos necesarios para ampliar el Parque del Mar, mejorar los accesos peatonales y reordenar la avenida de Elche, después de décadas de bloqueo urbanístico.

Mientras el expediente avanza en los despachos, los vecinos denuncian que en la práctica todo sigue igual a pie de vía. Y es que la prioridad política y técnica de Adif está hoy centrada en la crisis abierta por los problemas de la Alta Velocidad española, tras la muerte de más de 40 personas en Adamuz y las incidencias recurrentes en las Rodalíes catalanas, lo que ha desplazado a un segundo plano las reclamaciones de Alicante.

Además, después de que el Ministerio de Transportes de Óscar Puente renunciase a la electrificación provisional de la red convencional entre Alicante y Murcia en favor del desarrollo del Corredor Mediterráneo (Variante de Torrellano), no ha vuelto a trascender ninguna decisión concreta sobre la eliminación de las vías del litoral alicantino, tanto las que todavía se usan como Cercanías como los trazados sin uso ferroviario desde hace medio siglo.

En este contexto de inacción percibida, la Asociación de Vecinos Parque del Mar ha decidido elevar el tono y llevar el caso a Madrid, con una batería de escritos registrados el 18 de febrero ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la presidencia de Adif y la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. En ellos acusan a la Administración General del Estado de incumplir la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, que obliga a desafectar del dominio público aquellos bienes que han dejado de ser necesarios para la prestación del servicio.

Sostienen además que las antiguas vías de Benalúa Sur -colindantes con Casa Mediterráneo y el Parque del Mar- se encuentran “fuera de servicio” desde hace décadas y deberían quedar liberadas para uso urbano.

Los vecinos recuerdan que esos terrenos, en torno a 59.000 metros cuadrados de pastilla ferroviaria, son la pieza clave de una gran operación urbanística que lleva años dibujada sobre el papel en el Plan General y en la Operación Integrada número 3. El esquema pasa por permitir a Adif levantar un volumen de vivienda -en torno a 25.000 metros cuadrados de techo- en el extremo del ámbito más cercano a la trama de Benalúa, a cambio de ceder el resto del suelo a la ciudad para consolidar un gran parque litoral de más de 200.000 metros cuadrados, retranquear y desdoblar la avenida de Elche y habilitar nuevos viales y dotaciones que conecten el barrio con el mar.

Sin embargo, sobre el terreno la imagen es la de un espacio degradado que poco tiene que ver con esa postal de ciudad abierta al mar que imaginan los planeamientos. El anexo fotográfico remitido por la asociación al Ministerio y a la institución del Defensor del Pueblo muestra taludes llenos de escombros, maleza y basura acumulada durante años, tramos de vía desmontados y apilados, y zonas donde las traviesas se pierden bajo los árboles y la vegetación espontánea. A ello se suman asentamientos infravivienda junto al Parque del Mar y la presencia de plagas -ratas, pulgas, mosquitos- que, según los residentes, convierten la zona en un foco de insalubridad a las puertas de una institución diplomática como Casa Mediterráneo.

Los escritos registrados describen los terrenos como un “muro infranqueable” que aísla al barrio de Benalúa de su fachada litoral y frustra la posibilidad de que el Parque del Mar se convierta en el gran pulmón verde del sur de Alicante.

La franja ferroviaria, todavía catalogada como Red Ferroviaria de Interés General, bloquea la apertura de nuevos pasos peatonales y ciclistas hacia el puerto y la costa, y mantiene a los vecinos obligados a rodeos por viales de tráfico intenso o por itinerarios poco amables para acceder a un espacio verde que, además de su valor paisajístico, funciona como refugio climático en una ciudad cada vez más expuesta a las olas de calor.

La asociación recuerda también que ni el Ayuntamiento ni Adif han ejecutado por ahora soluciones provisionales que se han llegado a plantear en los últimos años para aliviar ese aislamiento, como la construcción de tres pasos peatonales sobre las vías que unirían directamente el Parque del Mar con los barrios del sur mientras se tramita la operación definitiva.

En su argumentario subrayan que no se trata solo de un problema urbanístico o estético, sino de derechos básicos: el de acceder a un parque público en condiciones de seguridad y el de disfrutar de un entorno saludable que no suponga un riesgo para la salud pública.

Ante este panorama, los vecinos han concretado sus exigencias en cuatro peticiones: la tramitación inmediata de la desafectación de los terrenos ferroviarios de Benalúa Sur, la firma de un convenio de cesión con el Ayuntamiento que permita integrar esos suelos en el desarrollo de la OI/3 y en la ampliación del Parque del Mar, una intervención de urgencia en materia de limpieza, desbroce y desratización para atajar la insalubridad, y transparencia sobre el estado real de los expedientes de liberación de suelo.