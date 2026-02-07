Luis Barcala sobre la capitalidad gastronómica: "Nuestro objetivo es más calidad de turista, más gasto y más permanencia"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido contundente esta semana en el Museo de Aguas acerca de la capitalidad gastronómica: "Ha sido uno de los hitos más importantes de 2025 para la ciudad", con un impacto directo de "en torno a los 42 millones de euros" y un crecimiento del sector hostelero "11,6 puntos por encima" de destinos "competidores directos" como Málaga o Las Palmas. El alcalde subrayó que el reto ahora es consolidar ese impulso con un turismo menos estacional, más gastronómico y de mayor calidad, capaz de generar empleo estable y fidelizar tanto al visitante nacional como al internacional.

Una Mesa Redonda organizada por Aguas de Alicante y EL ESPAÑOL De Alicante, sirvió para hacer balance de un año en el que Alicante ha ostentado el título de Capital Española de la Gastronomía 2025 y para analizar cómo esta marca ha proyectado a la ciudad como destino turístico sostenible. Junto al alcalde participaron Sergio Sánchez, director de Aguas de Alicante, y los representantes del sector María del Mar Valera (APHEA) y David Ariza (ARA), que debatieron sobre desestacionalización, consumo local, sostenibilidad hídrica, digitalización y formación.

Sergio Sánchez recordó que la experiencia gastronómica del visitante depende también de que la ciudad funcione por dentro, con un suministro garantizado y una gestión avanzada del ciclo del agua: "El disponer de una garantía de suministro y de calidad del agua es algo indispensable para que un turista disfrute de la ciudad". El director de Aguas de Alicante reivindicó además el uso extensivo de agua regenerada para riego -"Alicante ha triplicado sus zonas verdes en los últimos veinte años"— y explicó que esa ciudad "más verde, amigable y sostenible" hace el destino gastronómico más atractivo.

Barcala apoyó con datos la idea de que la gastronomía ya es una palanca decisiva para desestacionalizar el turismo. Recordó que Alicante mantiene hoy "una media de ocupación anual en torno al 80%" y señaló que "por encima del 40% del visitante decide a dónde va en función de la oferta gastronómica que va a encontrar", lo que obliga a seguir reforzando el producto gastronómico dentro de una estrategia más amplia de turismo cultural y deportivo. El alcalde incidió en que el objetivo no es incrementar el volumen de visitantes, sino "incrementar la calidad del turista" y su gasto en la ciudad.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante la Mesa Redonda. Iván Villarejo

Para el sector hostelero, sin embargo, hay que poner el foco central del debate no solo en el turista, también en el consumo interno. Un tema que anticipó el alcalde al reivindicar el papel del bono gastronómico para apoyar al cliente local en los meses más flojos, como una medida de éxito del Ayuntamiento. Barcala defendió recuperar ese instrumento como vía de acceso de los jóvenes a la cultura gastronómica: "Los jóvenes tienen que entrar en la cultura gastronómica y el bono era una forma muy fácil de hacerles asequible ese primer conocimiento".

"Cerca del 70%" de los turistas elige ya su destino en función de criterios como sostenibilidad, digitalización o políticas pet friendly" Luis Barcala

María del Mar Valera incidió mucho en este punto cuando abiertamente pidió “rescatar” el bono porque "apoya mucho al sector, sobre todo a los barrios, en meses como enero y febrero" en los que la clientela se merma mientras el turismo se concentra en el centro.

Por su parte, David Ariza confirmó el efecto tractor de esa medida sobre el consumo doméstico: "La gente salía con el bono y no acababa gastando solo el bono, venía con más gente y se dinamizaba mucho el sector". Al mismo tiempo, alertó del desplome del consumo local frente al crecimiento del turismo internacional y defendió que es imprescindible fomentar el mercado de proximidad para cerrar el círculo de una ciudad sostenible, donde el gasto se quede en el entorno.

Valera intervino para recordar que el sector hostelero en Alicante "lleva muchos años trabajando por esa excelencia y esa calidad en en nuestros productos, sobre todo de kilómetro cero. Tenemos unos productos de los que podemos presumir y que dan esa calidad a nuestras cocinas y a nuestros platos". Un factor que es importante tanto para el consumo doméstico, que lo conoce, como para el consumo nacional o internacional.

Desestacionalización en datos

La desestacionalización se vio también en los datos de agua que maneja Aguas de Alicante. Según Sergio Sánchez, el consumo del mes punta de verano apenas supera en un 30% al mes de menor consumo y, en los últimos años, el trimestre de verano ha ido perdiendo peso relativo mientras crece el consumo en el resto del año, un indicio de que la actividad turística se reparte mejor a lo largo de los doce meses. Esa estabilidad, añadió, se apoya en inversiones constantes, como el plan especial de infraestructuras o los nuevos fondos de renovación de alcantarillado, con "4 millones de euros de inversión anual" destinados a anticiparse a averías y hacer la ciudad más resiliente.

Barcala asumió el coste visible de esa transformación: "Pido perdón por las muchas obras", dijo, pero recordó que "nunca se había concentrado tanto esfuerzo y tanta inversión" para renovar colectores con más de 40 años, evitar vertidos a la bahía y modernizar las instalaciones de suministro y tratamiento. Reivindicó que Alicante es hoy "puntera" en la gestión del agua y que otros destinos están copiando sus sistemas, algo clave en un contexto en el que "cerca del 70%" de los turistas elige ya su destino en función de criterios como sostenibilidad, digitalización o políticas pet friendly".

"Proyectos como la telelectura de contadores permiten a un restaurante saber cada hora lo que consume con 24 horas de retraso, o la monitorización en tiempo real de la calidad del agua en la red" Sergio Sánchez

La digitalización fue otro de los ejes del diálogo, tanto en la gestión del agua como en la propia hostelería. Sánchez detalló realidades ya comprobables como la telelectura de contadores -que permite a un restaurante saber "cada hora lo que consume" con 24 horas de retraso- o el proyecto de la monitorización en tiempo real de la calidad del agua en la red (implementado antes del próximo verano), herramientas que ayudan a detectar fugas, optimizar recursos y garantizar el servicio. Ariza, por su parte, explicó que su negocio es "100% digital", desde la carta y los pedidos hasta la gestión de costes, tutorizado por inteligencia artificial, lo que ha supuesto «un avance tremendo» en eficiencia y sostenibilidad al reducir el uso de papel.

El director de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, explica el modelo sostenible de la empresa mixta. Iván Villarejo

En paralelo, se subrayó la necesidad de acompañar esa modernización con formación específica para el sector. Ariza insistió en que la hostelería debe dejar de ser un "sector refugio" y ofrecer "carreras profesionales" que reduzcan la rotación y permitan mejorar salarios. En este sentido, el alcalde recordó que el Ayuntamiento seguirá impulsando programas de formación «a la carta» en ámbitos como digitalización y gestión, asumiendo el coste para garantizar que sean los alicantinos quienes ocupen esos puestos especializados.

"El sector hostelero en Alicante "lleva muchos años trabajando por esa excelencia y esa calidad en nuestros productos, sobre todo de kilómetro cero" María del Mar Valera

En la recta final, Barcala fijó el horizonte: mantener viva la marca de Alicante como capital gastronómica más allá del año oficial y aprovechar el tirón para consolidar una “escuela de emprendimiento” ligada a la gastronomía. "Espero que el producto gastronómico garantice la fidelización del cliente local y nacional, y que el cliente internacional aporte el beneficio", afirmó, antes de recordar que "más de 40.000 personas del sector" se han activado directamente en actividades vinculadas a la capitalidad.

El acto se cerró con un compromiso compartido de seguir trabajando juntos. Sergio Sánchez ratificó que Aguas de Alicante continuará respaldando campañas de sensibilización como "No derroches agua, derrocha compromiso" y colaborando con el Patronato de Turismo, mientras Barcala, como presidente del consejo de la empresa mixta, confirmó esa estrategia de apoyo al sector turístico y de restauración.

María del Mar Valera, presidenta de APHEA. Iván Villarejo

Valera y Ariza coincidieron en que la clave será no bajar el ritmo: reforzar la promoción, mimar al cliente local, apostar por la formación y aprovechar el prestigio ganado para que Alicante sea, a la vez, ciudad referente para el turismo y ciudad deseada para vivir.

"La gente salía con el bono y no acababa gastando solo el bono, venía con más gente y se dinamizaba mucho el sector" David Ariza

Valera señaló que "ahora mismo tenemos que seguir trabajando como hasta ahora, mejorar en aquellas cosas que quizá hayamos fallado, trabajando con lo mejor que sabemos hacer, que es nuestra gastronomía", antes de recordar "la importancia del agua para nuestros arroces, que de hecho cuando salimos fuera nuestros caldos no los llevamos ya preparados porque sabemos que no van a salir igual".

David Ariza, representante de ARA. Iván Villarejo

En este sentido Ariza expresó su deseo de que Alicante "no solo sea una ciudad referente para el turismo, sino una ciudad referente para vivir, referente para sus ciudadanos, una ciudad en la que la gente diga, 'Qué bien, estoy aquí, no me quiero ir a ningún otro lado a vivir, porque lo que quiero es seguir trabajando aquí, viviendo aquí, disfrutando del clima, de la gente que viene a visitarnos y de lo hospitalarios que somos."