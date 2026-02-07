Alicante acogerá los exámenes náuticos de recreo los días 3 y 4 de julio de 2026

La Generalitat ya pone fecha al calendario de exámenes para quienes quieran obtener un título náutico de recreo en la Comunitat Valenciana en 2026.

La convocatoria, publicada en el DOGV, incluye pruebas teóricas para el gobierno de embarcaciones y se organiza a través de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos.

En total, se han programado cuatro convocatorias repartidas por provincias. Valencia concentrará dos de ellas, mientras que Alicante y Castelló acogerán una cada una.

En Valencia, los exámenes se celebrarán los días 24 y 25 de abril, con matrícula del 23 de febrero al 4 de marzo, y los días 11 y 12 de diciembre, con inscripción del 26 de octubre al 4 de noviembre.

En Alicante, las pruebas tendrán lugar los días 3 y 4 de julio, con matrícula del 25 de mayo al 3 de junio. En Castelló, la convocatoria será el 3 de octubre, y el plazo para inscribirse irá del 1 al 10 de septiembre.

En estas fechas se podrán realizar los exámenes para obtener los títulos de capitán de yate, patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo, patrón de embarcaciones de recreo complementario y patrón para navegación básica.

Para presentarse a las pruebas es necesario tener cumplidos 18 años en el momento del examen, excepto en el caso del título de patrón para navegación básica, al que pueden presentarse mayores de 16 años con autorización de padres o tutores.

Asimismo, para los exámenes de patrón de yate y capitán de yate es obligatorio estar en posesión del título inmediatamente anterior, y para la prueba complementaria de patrón de embarcaciones de recreo es necesario disponer del título de patrón para navegación básica o haber superado previamente ese examen en las dos convocatorias anteriores de la Generalitat.

Las inscripciones se realizarán preferentemente de forma telemática a través de la página web de la Conselleria, aunque también podrá formalizarse de manera presencial en las oficinas PROP y en los registros habilitados.

Durante 2025 se registraron 2.403 personas inscritas a los exámenes, se emitieron 1.441 nuevos títulos y se tramitaron en total 3.936 títulos entre nuevos, renovaciones, duplicados y convalidaciones.