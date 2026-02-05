La gran cita anual del Spain Convention Bureau elige Alicante como sede este mes de abril

Alicante será en abril el escaparate nacional del turismo de congresos al acoger la próxima Jornada Asociativa del Spain Convention Bureau (SCB), el encuentro que cada año reúne en una ciudad distinta a oficinas de congresos y organizadores profesionales de eventos. La cita se celebrará del 13 al 15 de abril íntegramente en la ciudad, consolidando a Alicante como uno de los destinos emergentes del turismo MICE en España.

El acuerdo se cerró en la última edición de Fitur, donde el Alicante Convention Bureau (ACB) acudió inicialmente como comprador y comprobó el potencial comercial de esta jornada. Tras esa experiencia, el organismo decidió dar el paso y presentar la candidatura de la ciudad, que se hizo oficial este lunes con la designación de Alicante como sede de la próxima edición.

Está previsto que asistan alrededor de una docena de convention bureaux de toda España, cada uno acompañado por un prescriptor, es decir, altos cargos de asociaciones nacionales que han organizado o organizan congresos y reuniones en sus respectivas ciudades. El objetivo del ACB será aprovechar este foro para mostrar las fortalezas de Alicante como sede de grandes citas profesionales y cerrar futuros acuerdos que se traduzcan en congresos y eventos en el calendario local.

El calendario

El programa arrancará el lunes 13 con la llegada de los participantes y una cena en un restaurante emblemático de la ciudad, que servirá como primer contacto informal entre los representantes de las oficinas de congresos y los prescriptores invitados. El martes se celebrará el workshop profesional, núcleo de la jornada, con reuniones de trabajo entre los responsables del Alicante Convention Bureau y los decisores de congresos nacionales. Entre la tarde del martes y el miércoles, los asistentes visitarán posibles sedes como el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y participarán en actividades sociales que suelen acompañar a los grandes eventos: actividad náutica, visita al Castillo de Santa Bárbara y comidas y cenas en restaurantes de primer nivel.

La concejal de Turismo, Ana Poquet, ya subrayó en septiembre de 2025 el papel estratégico de este segmento al destacar “la importancia de apostar por el turismo MICE que no sólo supone un impacto económico de primer nivel para la ciudad, sino que promueve un turismo de calidad en el sentido de que genera intercambio de conocimiento y sinergias que aunque no sean cuantificables económicamente son muy positivas y enriquecedoras”. Poquet también puso en valor entonces “la importante labor que desempeña Alicante Convention Bureau gracias a la implicación del sector”, en un contexto de crecimiento sostenido de este tipo de turismo.

En el primer semestre de 2025, el turismo de congresos, reuniones y eventos corporativos generó un impacto económico estimado de 6,4 millones de euros en Alicante, con 42 congresos y reuniones y 201 eventos corporativos que sumaron cerca de 17.000 participantes. Al cierre de 2025 la ciudad contabilizó 77 reuniones y congresos con 19.407 asistentes, y para 2026 ya se manejan previsiones de al menos 28 reuniones y congresos con 6.640 participantes, cifras que podrían incrementarse tras el escaparate que supondrá la Jornada Asociativa del Spain Convention Bureau.