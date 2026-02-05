Dimite el director de Gabinete de la consellera de Industria y Turismo por el escándalo de la VPO en Alicante

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas de VPO en la zona de Condomina (Playa de San Juan, Alicante) se cobra una nueva dimisión. Se trata del director de Gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Marián Cano, Miguel Ángel Sánchez. Es la cuarta persona que se tiene que apartar de su cargo después la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman,el arquitecto municipal y un técnico de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que dirige Susana Camarero.

Esta noticia ha cogido a Miguel Ángel Sánchez de viaje en China con la Conselleria. Al parecer, una de las personas beneficiarias de la adjudicación de un piso protegido en la urbanización de Les Naus es su mujer. Según ha podido saber este diario, el exdirector de Gabinete (a partir del lunes) ha negado su vinculación matrimonial, unas explicaciones que no han convencido a los responsables políticos de la Conselleria y la Generalitat.

En cualquier caso, según explica la Conselleria en una nota oficial, "ha hecho constar a través de un escrito entregado a la consellera que no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional; también hace constar que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros".

Asimismo, Sánchez ha explicado que, en "una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China".

El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal que está teniendo sobre mis hijas menores y mi entorno familiar", lo que "me llevan a considerar que lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena, con el único objetivo de proteger a mi familia y evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".

Trayectoria política

Miguel Ángel Sánchez entró en política de la mano de Emilio Argüeso (exsecretario de Emergencias de la Generalitat, dimitido por la dana de octubre de 2024) cuando éste era coordinador general de Organización de Ciudadanos (Cs) muy vinculado con Fran Hervías, en la Comunidad Valenciana. De hecho Sánchez fue coordinador general de Cs en la ciudad mientras era asesor de confianza de la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, que tenía las competencias delegadas de Turismo.

Ese conocimiento del área de Turismo le valió en 2019, con Cs prácticamente desaparecido ante las elecciones autonómicas y municipales (y habiéndose pasado Argüeso y la concejal al PP de Carlos Mazón), para entrar en la Conselleria de Turismo como jefe de Gabinete de Nuria Montes. Y cuando ésta también se vio obligada a dimitir tras la dana de octubre de 2024 en Valencia, mantuvo el cargo con la nueva consellera Marián Cano.