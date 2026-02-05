Barcala pide "perdón" a Alicante y la oposición y Vox piden su dimisión por el escándalo de las viviendas públicas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, durante el pleno municipal extraordinario y monográfico sobre el "escándalo" en torno a la adjudicación de las viviendas públicas en la Playa de San Juan en el que ha jurado que no se detendrá hasta que esas VPP sean para las personas que las merecen. EFE/Morell

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido "perdón a todos los alicantinos" por el escándalo de la adjudicación irregular de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Playa de San Juan durante la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, mientras la oposición y Vox han pedido su dimisión.

El alcalde ha afirmado que desde el Gobierno municipal "tenemos la responsabilidad de perseguir a quien haya infringido la ley; los alicantinos no se merecen situaciones en las que se defraude su confianza".

El regidor ha manifestado su "profunda indignación" y ha pedido disculpas a todos los alicantinos que se sientan "preocupados e inquietos y quieran respuestas".

El alcalde ha informado de que se ha abierto expediente a dos técnicos administrativos y que "no disfrutará de la vivienda quien no tuviera derecho a ella. Les juro que no voy a parar y no voy a permitir que nadie se beneficie", ha prometido.

La polémica ya ha causado la dimisión de cuatro cargos. El último involucrado en dejar su puesto ha sido el director de Gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Marián Cano, Miguel Ángel Sánchez.

Antes que él hizo lo propio la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal y un técnico de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que dirige Susana Camarero.

"No sabía que Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda, lo he conocido a raíz del informe de la Concejalía de Patrimonio", ha asegurado.

En sus palabras, ha calificado la situación de "repugnante e indignante", hasta tal punto que ha jurado "llegar hasta el final, caiga quien caiga".

"Es posible que en este momento no esté en situación de dar las respuestas, por eso nos hemos puesto en manos de la Fiscalía, porque tiene competencias legales más allá del Ayuntamiento", ha declarado Barcala.

Si bien ha asegurado que dará "toda la información cuando la vayamos obteniendo" y ha destacado que en estos momentos "es muy sencillo disparar sin mirar".

Por ello, ha aclarado que "el Ayuntamiento es el competente para la enajenación y tramitación de la licencia de obra; lo que es la adjudicación y tramitación de documentación es responsabilidad del gestor y de la Conselleria de Vivienda, que tiene que revisar que se cumplen los requisitos para el acceso a la vivienda".

"El Ayuntamiento no puede ni debe saber a quién se le adjudican los pisos, es una competencia reservada exclusivamente a la Generalitat".

"Ordené de inmediato un expediente de averiguación de hechos, que es el que se ha incorporado a la Fiscalía y que establece que ningún cargo del equipo de Gobierno ha interferido en la enajenación del suelo".

La portavoz del PSOE de Alicante, Ana Barceló, ha comenzado su turno señalando que "el Gobierno de Alicante está bajo sospecha. Exigimos la dimisión porque no puede seguir al frente ni un minuto más".

"Ha habido una trama bajo su mandato en la que viviendas han terminado en manos de personas vinculadas al PP", ha denunciado. Para Barceló, no ha habido igualdad, "ha habido corrupción".

"Dijo que era la legislatura de la vivienda, lo que no dijo es que iba a ser la del pelotazo de la vivienda", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que sienten "vergüenza por la corrupción del PP; usted no tiene vergüenza, es el máximo responsable y está traficando con nuestro suelo".

Mas le ha pedido al alcalde que se dirija "a los juzgados de Benalúa a declarar voluntariamente. Ya sabemos por qué está bloqueado el plan de vivienda, el Parque Central, los colegios, las vías sin retirar, estaban ocupados en repartirse los pisos".

Desde EU-Podem, Manolo Copé ha sostenido que "lo que conocemos no es un error puntual, es el resultado de una cadena de decisiones políticas aplicadas en el tiempo. Alicante vuelve a ser vergüenza nacional. Es un caso claro de corrupción".

Para el portavoz, "el sistema no ha fallado, ha funcionado perfectamente como ustedes querían. Esto exige responsabilidades políticas, debe dimitir por ser cómplice o por no enterarse del uso fraudulento de la vivienda".

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, también se ha sumado a esta petición de dimisión para "asumir responsabilidades" al ser "sospechoso de amaño".

Y ha concluido que "se ha abierto una profunda herida, no solo por la presunta corrupción, sino por tratarse del tema de la vivienda".