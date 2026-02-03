La regularización del Gobierno desata la fiebre por los "papeles" en los argelinos: el consulado de Alicante con colas día y noche

La Policía Nacional ha tenido que intervenir en la calle del Consulado de Argelia de Alicante ante la masiva llegada de personas a por papeles. H.F.

La comunidad argelina es uno de los colectivos extranjeros más numerosos en la ciudad de Alicante (9.000 personas empadronadas en la ciudad, 15.000 en la provincia aproximadamente), que tiene ferry directo con Orán y unos vínculos históricos muy estrechos. Sin embargo, desde la semana pasada la relación relativamente amigable entre argelinos y alicantinos se está viendo truncada por que el proceso de regularización abierto por el Gobierno está creando muchas fricciones entre los inmigrantes, el vecindario y los comerciantes de la zona centro, en los aledaños del Mercado Central, donde se sitúa el Consulado argelino.

Tras una semana de colas de personas para regularizar sus papeles que incluso pernoctan, comen y hacen sus necesidades en plena calle, hoy por primera vez ha acudido a la calle Pintor Velázquez la Policía Nacional para acordonar la zona y poner un poco de orden. En las inmediaciones del Consulado se han producido algunos altercados sin consecuencias entre quienes tenían cita y quienes no.

No obstante, las medidas adoptadas por la Policía Nacional han dejado a los vecinos sin poder acceder a sus aparcamientos, se quejan, y los comerciantes denuncian que se está espantando a su clientela.

"Llevamos así toda la semana y el lunes como no abre el consulado, esta mañana nos hemos despertado a las 6 de la mañana con un ruido tremendo, ¿pero esto qué es? He subido la persiana y había mil personas ahí", se queja Trino, un vecino de la calle. "He llamado al 091 y me han dicho que han mandado a la Policía Nacional y efectivamente han venido 8 o 10 coches y furgones. Esto es impropio", explica.

Los argelinos que han podido acceder a las inmediaciones del consulado. H.F.

"Nosotros cuando vamos a Hacienda, al médico o a cualquier sitio de estos, nos dan día y hora y esta gente no. El problema no lo tienen estas personas que evidentemente vienen de fuera. El problema lo tiene el consulado. Debe darles cita y hora, si puede atender a cuarenta personas diariamente, pues cuarenta, pero no tener a las personas en la calle que nosotros estamos viviendo aquí y tenemos que conciliar el sueño y tenemos que levantarnos para trabajar", añade el vecino.

Los vecinos se van a reunir y mandar un escrito a la Subdelegación del Gobierno para que habilite un espacio al Consulado en una zona donde no se moleste la convivencia diaria, como podría ser el Puerto de Alicante, donde está ubicada la terminal del ferry a Argelia.

Los comerciantes están más indignados todavía, María José que tiene una joyería y y José Pablo que regenta una peluquería en la misma calle, consideran que la situación "es insoportable". Para la primera esta situación está destrozando su negocio en uno de los momentos claves de venta ya que se acerca San Valentín. "Esta mañana no he tenido ni un cliente, la gente que tiene que venir, al ver este follón, no se acerca", asegura. El segundo asegura que trabaja en la peluquería con cita previa, "pero claro, trabajo con mucha gente mayor, incluso con clientas que vienen en taxi y es imposible".

José Pablo y María José, comerciantes de la misma calle. H.F.

"Llevamos así una semana, desde que se anunció el proceso de regularización. Por las noches es peor, la gente haciendo cola y la higiene es la que es, haciendo sus necesidades al lado de los cubos de basura. Esto no puede continuar así, asegura José Pablo.

El Gobierno anunció el proceso de regularización el pasado martes 17 de enero, hace una semana. Y la nota gubernamental explicaba que "deberán acreditar al menos 5 meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales" de relevancia."El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales".