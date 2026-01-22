Barcala y Almeida comparten estrategias para el desarrollo urbanístico de Alicante y Madrid con motivo de Fitur

Barcala y El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y su homólogo de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ayer en Madrid. Ayuntamiento de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha reunido con su homólogo de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento madrileño (coincidiendo con la feria de Fitur) , en el marco de una jornada de trabajo destinada a reforzar la colaboración institucional entre ambas capitales. El encuentro se enmarca “en la colaboración que han establecido ambas instituciones para compartir conocimientos y estrategias que puedan ser válidos y aprovechables para el desarrollo del planeamiento de las dos ciudades”, según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante.

Durante la reunión, ambos regidores abordaron los avances en la elaboración de los respectivos Planes Estratégicos Municipales (PEM), herramientas clave para la planificación a medio y largo plazo. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Alicante se encuentran inmersos en el proceso de redacción de estos documentos, y los equipos técnicos de ambas administraciones han intensificado en los últimos meses el intercambio de experiencias, consultas y asesoramiento mutuo.

Barcala quiso agradecer expresamente a Martínez-Almeida y a su equipo la disposición y la colaboración prestada, destacando que “la experiencia de Madrid, como gran capital europea, está siendo muy útil para definir un modelo de planificación sostenible, inteligente y adaptativo para Alicante”. El alcalde subrayó que el objetivo del Plan Estratégico es convertirlo en “un instrumento dinámico, capaz de impulsar la transformación de Alicante y adaptarse a los distintos escenarios futuros que puedan plantearse en los próximos años”.

Entre los ejes principales del documento, Barcala señaló la vivienda, la sostenibilidad, la transformación urbana y la mejora de los servicios públicos, ámbitos que serán determinantes en la configuración del nuevo modelo de ciudad.

“Estamos ultimando el Plan General Estructural (PGE), que hará posible el desarrollo urbanístico del futuro”, explicó Barcala. Este nuevo marco normativo aportará “seguridad jurídica al modelo de crecimiento residencial, dotacional y empresarial de Alicante para los próximos años”, permitiendo atraer inversión y consolidar un desarrollo urbano equilibrado, respetuoso con el medio ambiente y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Reunión de Barcala y Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Alicante

Durante la visita institucional, los dos alcaldes aprovecharon para tratar otros asuntos de relevancia municipal que afectan tanto a Madrid como a Alicante, como la movilidad sostenible, la gestión de residuos, la digitalización administrativa y la promoción turística conjunta. Ambos coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo permanente entre ciudades que comparten retos similares, especialmente en materia de gestión urbana, vivienda y sostenibilidad.

Barcala destacó además la “extraordinaria relación que históricamente han mantenido los ayuntamientos de Madrid y Alicante, en consonancia con los múltiples vínculos sociales, culturales y afectivos que unen a la capital de España con la capital de la Costa Blanca”. A su juicio, estos lazos “son un valor añadido que facilita la colaboración institucional y el desarrollo de proyectos comunes que benefician a ambas ciudades”.

La jornada concluyó con el compromiso de mantener los contactos técnicos y políticos en los próximos meses para continuar compartiendo buenas prácticas y experiencias en políticas municipales. “El trabajo en red entre ciudades es esencial para avanzar con mayor eficacia en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, remarcó el alcalde alicantino.