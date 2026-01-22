Alicante amplia la temporada de veladores y mantiene el horario para "conciliar descanso y actividad empresarial"

El Ayuntamiento de Alicante modifica la Ordenanza de Ocupación Temporal de la Vía Pública para ampliar el permiso de veladores en temporada alta pero mantiene los horarios con el objetivo de "conciliar descanso y actividad empresarial".

Así, la temporada alta se establece desde el 1 de mayo al 1 de noviembre y mantiene el horario limitado hasta la 1:00 de domingo a jueves y 1:30 viernes, sábados y vísperas de festivo.

La comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado inicialmente esta modificación con el apoyo de Vox.

Al mismo tiempo, ha rechazado las enmiendas del resto de grupos municipales. La propuesta se eleva a su aprobación definitiva en el Pleno de la próxima semana.

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, ha resaltado que "esta modificación de la ordenanza mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio".

La normativa también incorpora el aviso previo con tres días de antelación cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y se permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, sin dificultar la entrada a viviendas y comercios.

De la misma forma, se mantienen los Puntos Violeta en actividades multitudinarias y se amplía a la instalación a Puntos de Atención a Víctimas de Delitos.

Más cambios

La modificación de la ordenanza de Ocupación Temporal de la Vía Pública introduce en otro orden de cosas la posibilidad de ampliar los puestos en el mercadillo de Teulada y de establecerse en dos mercadillos, además de permitir en el Casco Antiguo la venta y exposición de productos en fachada, principalmente.

También se revisa el número y características de los puestos de venta en los mercados de abastecimiento de productos básicos y de la venta aislada en determinadas zonas y se modifica la regulación de lo referente a los titulares de las autorizaciones de venta, de modo que se equiparen las condiciones de las personas físicas y jurídicas.

La nueva ordenanza, enmarcada dentro de los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno con el grupo municipal Vox, se eleva para su aprobación definitiva en el Pleno del próximo jueves 29.