La ciudad de Toledo será la sede de las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc d’Alacant 2026

El alcalde de la ciudad de Alicante, Luis Barcala, ha sido el encargado de anunciar en la cena de Fogueres en Nadal que Toledo será la localidad que acoja las jornadas de promoción de la fiesta 2025 (las convivencias de las candidatas al título de Bellesa del Foc d’Alacant).

Tanto él, como el presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, han tomado la palabra antes de comenzar la cena de hermandad.

En esta ocasión, en ella han participado cerca de 1200 personas y que se ha celebrado, un año más, en los salones Juan XXIII.

El presidente de la Federació ha agradecido el trabajo de foguerers i barraquers a los que ha recordado que son “el verdadero motor de las fiestas oficiales de nuestra ciudad. Vuestros racós son su corazón y el lugar donde reside el fuego que nos une”.

Olivares también ha tenido palabras de agradecimiento para la edil de Fiestas, Cristina Cutanda, presente también en la cena, por el trabajo realizado en los últimos meses con las subvenciones municipales.

“Han sido muchas horas en las que hemos pensado, ante todo, en las propias asociaciones. En repartir de la manera más justa para que el eje central de nuestra fiesta, el arte efímero, no deje de crecer” ha concluido.

El alcalde de Alicante ha felicitado las fiestas y ha pedido a los asistentes que “hagáis el esfuerzo estos días por ser felices y que sean los primeros de todos los días felices de 2026”.

Sobre el destino de las convivencias (que se celebrarán del 10 al 12 de abril) ha apuntado que “Alicante tomará posesión una vez más de una ciudad española".

"Os garantizo que la ciudad de Toledo está absolutamente volcada y les ilusiona tanto que han llamado a otras ciudades que han acogido estas convivencias para no ser menos que ninguno de ellos y ofrecer lo mejor de su tierra. Será seguro una experiencia absolutamente inolvidable” ha comentado Barcala.

Tras la cena, a la que también ha asistido la edil de Fiestas, Cristina Cutanda, la bellea del foc d’Alacant, Adriana Vico, ha realizado el tradicional brindis en el que ha recordado que “ la Navidad nos reúne como el fuego en la Nit de Sant Joan. Desde aquí quiero agradecer a cada foguera y barraca por lo que os esforzáis para que la fiesta siga viva”.