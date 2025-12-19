Varias personas interrumpen el pleno del Ayuntamiento para protestar contra los desahucios y son desalojadas

Varias personas protestan en el pleno del Ayuntamiento de Alicante contra los desahucios y son desalojadas

Este jueves 18, durante el pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Alicante, un grupo de personas manifestó su rechazo a los desahucios, interrumpiendo en varias ocasiones la sesión con gritos de protesta. Ante la situación, el alcalde, Luis Barcala, ordenó su desalojo del área destinada al público, intervención que llevaron a cabo agentes de la Policía Local.

Según informan desde EuropaPress, Los incidentes tuvieron lugar este jueves, justo cuando el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, formulaba varias preguntas de viva voz. Al iniciarse las primeras protestas, Barcala advirtió que "ese no es el modo de intervenir en el pleno" y reclamó "silencio" a los asistentes.

Las personas concentradas alegaron que se había producido "un nuevo desahucio en la ciudad de Alicante", afectando a "una familia con tres menores". También instaron a los representantes municipales a "mirar la realidad que se vive fuera", denunciando la situación de "familias desahuciadas", y corearon frases como "quien siembra la miseria recoge la rabia".

Al persistir los gritos, el alcalde ordenó finalmente la expulsión del grupo del salón de plenos. Tras restablecer el orden, el edil Manolo Copé prosiguió con su intervención.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.