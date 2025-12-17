TRAM d’Alacant hará un simulacro de una colisión con un coche eléctrico del 18 al 19 de diciembre en Villajoyosa

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) llevará a cabo durante la noche del 18 al 19 de diciembre —de jueves a viernes— un simulacro en La Vila Joiosa que recreará una colisión entre una unidad de la Línea 1 del TRAM d’Alacant (Luceros-Benidorm) y un coche eléctrico.

El ejercicio se desarrollará en el paso semaforizado conocido como calle Limones, donde la vía férrea cruza con la Avenida Doctor Álvaro Esquerdo.

El simulacro contempla que, tras el impacto, parte del tren quede detenido sobre el viaducto, bloqueando el tráfico del cruce, mientras que el vehículo eléctrico se incendia inmediatamente después del choque.

De forma paralela, en la estación de Creueta se realizará un control antifraude con la intervención de personal de USIS, vigilantes de seguridad y agentes de la Policía Local de La Vila Joiosa.

Durante la actividad se ensayarán dos escenarios distintos: en el primero, el maquinista comunica el accidente al Puesto de Mando del TRAM y se activa el Plan de Autoprotección; en el segundo, el conductor pierde el conocimiento y no puede realizar el aviso.

El propósito del ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta tanto interna como externa ante una emergencia, verificar los protocolos de actuación del Plan de Autoprotección en casos de colisión e incendio, practicar la evacuación sobre viaductos y comprobar el funcionamiento de los sistemas de emergencia instalados en los trenes de la serie 4100, como los extintores manuales.

También permitirá al cuerpo de Bomberos realizar maniobras de intervención y rescate, y servirá para medir la coordinación entre los diferentes servicios externos implicados.

En esta práctica, organizada por la Unidad de Seguridad y Protección Civil de FGV, participará personal de la propia empresa: el maquinista, los reguladores del Puesto de Mando, el operador de Telemando, el jefe de sala, técnicos de Línea y de Operaciones del TRAM d’Alacant, miembros de USIS, personal técnico y voluntarios de FGV.

Además, colaborarán vigilantes de la empresa GARDA y personal de COMSA, encargado del corte de corriente en la vía electrificada. Entre los organismos externos que asistirán se encuentran el 1·1·2 Comunitat Valenciana, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (Parque de la Marina Baixa - Benidorm), la Policía Local de Villajoyosa, la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunitat Valenciana, la Guardia Civil de La Vila Joiosa y el Servicio de Emergencias Sanitarias-CV.

FGV lleva a cabo de forma periódica este tipo de simulacros y visitas formativas en distintos puntos de su red. Estas acciones buscan familiarizar al personal propio y a los equipos de emergencia con los procedimientos, instalaciones y recursos necesarios para actuar de manera eficaz ante posibles incidencias reales.