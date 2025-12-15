Jero García y la olímpica Tania Lamarca conciencian sobre el acoso y la salud mental en un encuentro social en Alicante

El exboxeador Jero García y la campeona olímpica Tania Lamarca han concienciado sobre el acoso escolar y la salud mental en un encuentro social que ha reunido a representantes socialistas de toda la provincia, así como a numerosas asociaciones y colectivos alicantinos, con el objetivo de construir una Diputación de Alicante "más social, inclusiva e igualitaria".

El Encuentro Social Provincial, organizado por el Grupo Socialista de la Diputación de Alicante (PSPV-PSOE), ha servido para visibilizar algunas de las lacras más dañinas de la sociedad a través de la reflexión y el diálogo, con la finalidad de avanzar hacia una institución provincial más abierta y cercana.

El acto ha contado con la participación de Rubén Alfaro, secretario general del PSPV-PSOE y Vicente Arques, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación y alcalde de l’Alfàs del Pi, quien ha subrayado la importancia de "visibilizar las problemáticas sociales, en este caso el bullying y la salud mental", como paso imprescindible para poder afrontarlas desde las instituciones.

"Estas dos personas, con proyección mediática, tienen la capacidad de dar visibilidad a estas realidades y nosotros la responsabilidad de hacer política", ha resumido Arques durante su intervención.

Como ejemplo de la trascendencia que puede tener la concienciación social, el portavoz socialista ha recordado que "hasta que Juan Carlos Unzué no puso el foco, la ELA era percibida únicamente como una enfermedad, mientras que hoy existe un Plan Estatal de la ELA que contempla una dotación de 60.000 euros por paciente".

El Encuentro Social Provincial ha reunido a representantes socialistas y de diversos colectivos sociales.

Entre los temas abordados, Jero García, conocido por su activismo contra el acoso escolar, ha advertido de la existencia de una problemática que ha alcanzado incluso el nivel de "leyenda urbana" y que lleva a algunos centros educativos a creer que, si activan los protocolos contra el acoso, pueden ser sancionados.

Asimismo, ha puesto el acento en la responsabilidad de las familias en la prevención de estas conductas. "Los niños no nacen malos; los hacemos malos a partir de los valores que les inculcamos en casa", ha afirmado.

El exboxeador ha reconocido que muchos acosadores se escudan en la idea de que "son así" para justificar su comportamiento. "Yo era mala persona y ahora soy buena. Sí se puede cambiar. En la formación está la solución", ha defendido.

Por su parte, Tania Lamarca ha repasado la cara menos visible del deporte de élite y las graves consecuencias que pueden derivarse de la presión extrema y prolongada sobre la salud mental.

La exgimnasta ha relatado los problemas que arrastra como consecuencia de los años de exigencia vividos durante su etapa en la selección nacional de gimnasia rítmica.

Ha explicado, entre otros episodios, el miedo constante a la báscula cuando aún era menor de edad, obligada a pesarse a diario bajo la amenaza de represalias. Incluso ha recordado que llegó a ser expulsada del equipo por superar en dos kilos el peso establecido, una experiencia que le ha dejado secuelas hasta el punto de confesar que hoy no puede tener una báscula en casa.

Durante el encuentro, asociaciones de padres, colectivos de personas con enfermedades raras y organizaciones de mujeres, entre otros, han compartido reflexiones y experiencias con los exdeportistas, con el objetivo de identificar problemas comunes y trasladar propuestas y soluciones concretas a las instituciones.