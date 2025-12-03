Oriana fue asesinada por su marido en Alicante al descubrirla con otro hombre: "Ya vino la Policía por peleas"

Oriana, la mujer asesinada en Alicante, con su hijo en brazos. A la derecha, la puerta de la vivienda donde ocurrió el crimen. Jorge Verdú

Oriana, la mujer argentina de 29 años presuntamente asesinada por su pareja ayer martes, estaba conociendo a otro hombre, algo que su marido no habría podido soportar, por lo que decidió acabar con su vida con un cuchillo para luego ahorcarse en el balcón.

El matrimonio argentino llevaba viviendo de alquiler en el piso de la estrecha calle Cánovas del Castillo, en el barrio de Carolinas Altas, desde hacía cuatro años. Allí residían con su hijo, de tan solo dos años, y sus dos perros.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Alicante, llevaban tiempo en proceso de separación, pero seguían viviendo juntos mientras el hombre, de 34 años, encontraba otra vivienda.

La pareja del segundo izquierda habían sido unos vecinos ejemplares desde que llegaron de Argentina hasta hace unos meses, cuando la relación comenzó a torcerse y las discusiones y peleas a gritos se hicieron habituales.

La vecina del cuarto confirma a este diario que incluso hace unos meses tuvo que ir la Policía por una fuerte pelea. "Vinieron los agentes por una pelea y escuchaba como decían que tuviera cuidado con el niño", sostiene.

Sin embargo, el matrimonio no era demasiado conocido en este bloque de cuatro pisos. Las únicas personas que tenían relación con Oriana eran otra vecina del cuarto, quien asegura estar "en shock", y María, la presidenta, que vive en el tercero derecha.

Vistas a la vivienda del matrimonio desde el patio del edificio. Jorge Verdú

"Mi marido estaba durmiendo la siesta y se despertó porque la escuchó gritar sobre las 15:30 horas. Pero no le dio importancia porque solo fue un momento y se volvió a dormir", comenta María, aún impactada por el trágico suceso.

"Discutían de vez en cuando como todos los matrimonios, pero nada más; no había habido malos tratos ni nada antes", asegura.

La alarma saltó cuando no fueron a recoger al pequeño a la guardería, como hacían todos los días a las 17:00 h. Minutos después acudieron al piso los dos hermanos de la víctima, quienes ya se temían lo peor, y la encontraron tirada con heridas causadas por un cuchillo en la entrada de la vivienda.

María cree que el hombre llamó antes de suicidarse contando lo que había hecho, "porque vinieron los hermanos queriendo tumbar la puerta. Yo misma la vi tirada en la entrada cuando consiguieron tumbar la puerta".

La puerta de la vivienda donde ocurrió el crimen con el precinto policial. Jorge Verdú

A partir de ahí descubrieron el cuerpo del hombre colgado en el balcón, medio escondido tras el toldo.

La vecina asegura que Oriana le había contado en varias ocasiones que estaba conociendo a otro hombre. "Ella tenía un amigo y se ve que él no estaba conforme", lamenta. Y apunta llegó a traerlo al piso.

"Estaba casada por la Iglesia en Argentina, pero me reconoció que no estaba bien con el marido y que se estaban separando", añade la presidenta del bloque.

A la derecha, el balcón donde se ahorcó el presunto asesino. Jorge Verdú

El plan era que el hombre encontrara un nuevo piso mientras se separaban, e incluso tenía pensado volverse a Argentina en las próximas semanas, quedándose la mujer con el niño.

Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional están trabajando para esclarecer las causas de las muertes.

La Policía no confirma de momento si la mujer estaba inscrita en el sistema Viogén y Subdelegación de Gobierno está a la espera de los avances de la investigación para confirmar el asesinato machista.