Alicante ya tiene propuesta de presupuestos y aumenta en diez millones la partida de limpieza

La ciudad de Alicante presenta las cuentas para 2026. El equipo de Gobierno del Partido Popular avanza unos presupuestos de récord de 367,3 millones de euros y de los que destacan el aumento de 10,1 millones en limpieza.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, se ha encargado de desgranar esta propuesta que necesitará del apoyo de parte de la oposición para salir adelante. Y para eso pide a la oposición "hacer lo que es moralmente correcto" para aprobarlas.

El documento llega este miércoles tras una reunión urgente de la Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento destaca que se trata de la cifra más elevada en la historia del Consistorio, y que incrementa el 5,8 % al último aprobado en 2025.

¿Qué hay en estas cuentas? El Ayuntamiento las presenta como una firme apuesta por la mejora de los servicios fundamentales. Y, aparte de la limpieza y recogida de residuos, destaca el mantenimiento de aceras, calzadas e infraestructuras municipales.

A estas cuentas se suma que el Ejecutivo municipal ha dado luz verde a los organismos autónomos. El Patronato de Turismo contará con 6.730.239,57 euros; el Patronato de la Vivienda con 4.124.759 euros; la Agencia Local de Desarrollo con 3.555.335 euros y el Patronato de Educación Infantil con 2.013.713 euros.

Beldjilali destaca que el objetivo es garantizar "la ejecución de inversiones por 19,6 millones de euros". Y que estas "se prevén incrementar a lo largo del año, continuando con la transformación urbana de Alicante con nuevas infraestructuras culturales, verdes y de seguridad".

El aumento de la partida a limpieza es la mayor, como resaltan. De esta forma tendrían 51,31 millones. "Esto nos permitirá desarrollar el plan de choque al que se comprometió el alcalde y mejorar las instalaciones, maquinaria y personal destinados a estos servicios, que son fundamentales para la ciudad", razona Beldjilali.

Y en ese repaso señalan la subida de 1,4 millones, que califican de considerable para el mantenimiento de aceras y calzadas, hasta alcanzar los cuatro millones de euros. Y en esa línea la del mantenimiento de inmuebles municipales, que incluye centros educativos, instalaciones deportivas, plaza de toros y otras instalaciones. Esta sube el 45,77 %, desde los 2,8 hasta los 4 millones de euros.

En estas cuentas hay dos novedades que resalta el equipo municipal. La primera, los 600.000 euros para la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana con la redacción de los informes pertinentes y proyectos financiados por el IVACE.

La segunda es que la gestión del nuevo espacio museístico internacional en Las Cigarreras, para lo que se destina una partida de 550.000 euros, que servirá para poner en marcha la primera exposición en el segundo semestre de 2026. Esta ya es la mayor cifra asignada a una exposición del Ayuntamiento.