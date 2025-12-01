Un juzgado suspende la ZAS de Alicante por causar "perjuicios de imposible reparación" a los hosteleros del Casco Antiguo

La Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del Casco Antiguo de Alicante ha quedado suspendida después de que un juzgado haya aceptado los recursos de los hosteleros alegando que la medida aplicada desde el 14 de octubre causa "perjuicios de imposible o difícil reparación".

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 4 de Alicante, a la que ha tenido acceso este diario, data del 28 de noviembre y establece la suspensión urgente de la medida y la suspensión de la limitación de horario de cierre, pues "podría reportar a los recurrentes unos daños y perjuicios de suficiente entidad como para suponer la pérdida de la finalidad legítima al recurso".

Entre las consecuencias de esta medida municipal, la sentencia destaca que daría lugar a la "pérdida de puestos de trabajo, pérdida de beneficios y evidentes perjuicios para los diferentes negocios afectados".

Desde el Ayuntamiento defendían que el objetivo era garantizar el derecho al descanso de los ciudadanos, mejorar la calidad de vida en los barrios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, resalta que carece de suficiente interés público para contrarrestar estos perjuicios, por lo que procede a la suspensión del acto, "máxime teniendo en cuenta que gran parte de los negocios afectados han impugnado también el acuerdo municipal". Es por ello por lo que procede por la presente, acordar la suspensión cautelar interesada.

El Ayuntamiento de Alicante podrá recurrir esta decisión mediante un escrito fundado, y haciendo el depósito correspondiente, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El ZAS

La Junta Local de Gobierno acordó suspender las nuevas licencias de actividad en ocio y hostelería, así como de veladores, quedando los actuales reducidos a la mitad tanto en superficie como en número de mesas y sillas.

Además, activó los nuevos horarios de cierre a las 00.30 horas de domingo a jueves y a la 1 las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos, debiendo retirar los veladores a la medianoche, salvo en verano del 1 de junio al 30 de septiembre que podrán permanecer en la calle hasta las 00:30 horas

También, para las discotecas, se decretó un horario de cierre a la 1 de domingo a jueves, mientras que las noches de los viernes, sábado y vísperas de festivo se permite hasta las 3 de la madrugada.