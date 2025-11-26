Los policías de Alicante cobrarán 100 euros menos que los de Elche por cubrir la gran maratón internacional del domingo

Corredores a su paso por el Paseo Marítimo de Alicante. Maratón Internacional Elche-Alicante

Crisis entre la Policía Local de Alicante y el Ayuntamiento a cinco días del mayor evento deportivo de la provincia: el primer Maratón Internacional Elche-Alicante, que se celebra este domingo.

De los 90 agentes necesarios para cubrir el dispositivo en suelo alicantino faltan más de la mitad, y quienes acepten trabajar de forma extraordinaria cobrarán 100 euros menos que sus compañeros ilicitanos por realizar las mismas funciones.

El recorrido, de 42 kilómetros, unirá ambas ciudades en un evento inédito que contará con más de 4.000 atletas procedentes de 50 países. La salida será en Elche y la meta estará situada en el Puerto de Alicante.

Esa frontera invisible que separa ambos municipios a la altura de la avenida de Elche marcará, sin embargo, un notable cambio de salarios y condiciones entre los dos cuerpos policiales.

Según fuentes policiales, los agentes alicantinos percibirán 250 euros brutos por la jornada extraordinaria (unos 150 euros netos), mientras que, a pocos metros de distancia, los policías de Elche cobrarán entre 350 y 400 euros.

"Hay veces que incluso la hora extra se paga más barata que la hora ordinaria. Por eso la gente ha decidido plantarse y hacer valer nuestros derechos laborales", explica un agente a este diario.

La celebración del evento no está garantizada, ya que no se asegura la presencia del número mínimo de agentes necesarios en la parte del recorrido que discurre por Alicante.

A primera hora de este miércoles apenas había algo más de 30 agentes confirmados, más de la mitad por debajo de lo requerido. Los policías atribuyen esta situación a una "mala organización" del consistorio.

De forma precipitada, tanto el Ayuntamiento como mandos del propio cuerpo han realizado llamadas y pedido favores para completar el dispositivo, llegando incluso a ofrecer compensaciones horarias que, según fuentes policiales, vulneran la normativa vigente.

El representante del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Roberto Selma, considera que esta forma de proceder es propia de una "república bananera".

"Es escandaloso. El alcalde (Luis Barcala) se hizo una foto promocionando la maratón en Fitur y ahora, cuando se apagan los focos, tenemos que buscarnos la vida", critica.

"Si no hay policías, ¿qué van a poner? ¿Una valla, una cinta, un voluntario o alguien de Protección Civil? Los compañeros se están jugando el tipo. Hemos realizado un informe en el que se aprecia que la seguridad no está garantizada", añade.

Y alerta de que en este tipo de eventos "la gente está muy expuesta y, si encima reduces la presencia policial, facilitas que pueda ocurrir algo".

Este jueves está prevista una mesa de negociación en Elche con los concejales de Seguridad, concejales de la oposición y sindicatos para habilitar una bolsa extraordinaria urgente que permita cubrir los actos no planificados hasta final de año.

Los servicios extraordinarios funcionan con una bolsa anual de agentes que quedó agotada a finales del verano, dejando la cobertura de estos eventos en el aire.

El portavoz de Compromís, Rafa Más, miembro de la mesa negociadora, afirma que "el alcalde no tiene garantizados los servicios mínimos para asegurar la seguridad de los ciudadanos y de los participantes en la maratón".

"El Ayuntamiento de Elche tiene su dispositivo completo, pero en Alicante solo tenemos 30 policías apuntados, cuando se necesitan 90", denuncia.

"¿Piensa el alcalde quitar policías a los barrios, a las partidas rurales o a las playas para destinarlos al evento por falta de planificación?", cuestiona a la vez que pide "dejar de reventar a los funcionarios".