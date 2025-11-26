Alicante no es top 10 en los sueldos de alcaldes de las capitales de España: cobra el 14% menos que la media

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras ser investido en la Sesión de constitución del Ayuntamiento de Madrid. EP

¿Qué cobran los alcaldes en España? El Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los salarios de todo el país y ofrece una curiosa comparativa de cuáles son los sueldos respecto a la población. Alicante, consolidada entre las diez capitales con más habitantes, está el 14 % por debajo de la media de los que más cobran.

Si Madrid es la ciudad más grande, con 3,2 millones de habitantes, el alcalde popular José Luis Martínez-Almeida es también el que más cobra: 110.688,12. La diferencia entre las dos listas empieza con la segunda posición en sueldos. Juan Mari Aburto, PNV, recibe 105.557,28 como alcalde de Bilbao mientras su ciudad es la undécima en habitantes.

La media de los diez alcaldes con los sueldos más altos es de 98.436 euros. Una cifra sobre la que solo están Madrid, Bilbao y Barcelona. El socialista Jaume Collboni recibe 104.000 euros. Por debajo de estas tres, las cifras se mueven entre los 96.965 euros y los 91.101.

¿Cómo se sitúa Luis Barcala en la lista? El alcalde de Alicante tiene una asignación de 84.169,97 euros. Un dato que le coloca en la duodécima posición y por detrás de Zaragoza con la también popular Natalia Chueca y sus 88.929 euros.

La comparación entre habitantes y sueldos de alcaldes refleja también las diferentes reglas económicas de las autonomías. Las tres capitales vascas están entre las cinco mejor pagadas mientras que en población están en entre la undécima y vigésimo primera posición. Eneko Goia, PNV, recibe 96.965 euros y la socialista Maider Etxebarria (la alcaldesa mejor pagada) un poco menos, 96.016.

El alcalde de Sevilla José Luis Sanz Ruiz, la quinta capital más poblada, tiene 95.684 euros. En Málaga son 95.500 los que recibe Francisco de la Torre por la sexta capital con más habitantes.

Burgos, en cambio, es la vigésimo segunda capital en población pero su alcaldesa del PP, Cristina Ayala, es la octava mejor pagada del país gracias a los 94.555 euros que tiene asignados.

María José Català, la alcaldesa de Valencia, y la primera de la Comunitat Valenciana en ambas listas, recibe 94.291 euros por gobernar sobre los casi ochocientos mil habitantes de su ciudad.

