El TRAM d’Alacant interrumpe el servicio entre Hospital Vila y Benidorm por las obras finales del proyecto de duplicación de vía

La fase final de las obras del proyecto de duplicación de vía y electrificación entre las estaciones de Hospital Vila y Benidorm obliga a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a suspender temporalmente el servicio ferroviario entre ambas estaciones de la Línea 1 (Luceros–Benidorm) de TRAM d’Alacant.

Durante este periodo, que se extenderá desde el 24 de noviembre hasta mediados de diciembre, se habilitará un servicio alternativo de autobuses.

Esta interrupción forma parte de la fase previa a la conclusión de los trabajos iniciados a finales de 2024, que concluirán a finales del presente año.

Como medida sustitutiva, se pondrá en marcha un servicio de autobús con paradas en Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta.

Este servicio enlazará con el TRAM en funcionamiento en Creueta, en dirección a Luceros, y en Benidorm, en dirección a Dénia. El apeadero de Terra Mítica será el único punto del tramo que no contará con servicio de autobús.

Los usuarios podrán consultar horarios y detalles del servicio en las estaciones y paradas del TRAM, en el teléfono de Atención al Cliente (900 72 04 72), así como en la web www.tramalacant.es y en la aplicación oficial.

Detalles del proyecto

Las obras se desarrollan en los términos municipales de la Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, abarcando cerca de 6,23 kilómetros. Los trabajos afectan tanto al trazado actual de la línea como a áreas contiguas.

Con un presupuesto aproximado de 40 millones de euros, IVA incluido, el proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Durante este año se han ejecutado actuaciones clave: la duplicación de vía a nivel de infraestructura, la construcción de un nuevo viaducto sobre el Barranco del Murtal, la electrificación del tramo y la mejora del drenaje y los terraplenes.

También se han instalado nuevos sistemas de seguridad y comunicaciones ferroviarias, además de actualizar los ya existentes. Las subestaciones eléctricas se han adaptado para responder a las nuevas exigencias de la red.

Dentro de la misma intervención, los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica han sido rehabilitados con criterios de accesibilidad y equipamiento moderno.

Asimismo, el apeadero de Hospital Vila contará con un nuevo ascensor que mejorará la conexión con el Hospital Marina Baixa y garantizará la accesibilidad universal.

El proyecto incluye además la renovación de cerramientos en todo el tramo y la prolongación del camino Moralet desde el aparcamiento situado al norte de la estación de Benidorm, con el objetivo de crear un itinerario peatonal y saludable.