Plan de Emergencia en Alicante por el fuerte viento: protege su Belén Gigante y cierra castillos y parques

Las fuertes rachas de viento superiores a 70 km/h han obligado al Ayuntamiento de Alicante a activar su Plan de Emergencia para proteger su Belén Gigante de la plaza del Ayuntamiento, donde se han retirado también los veladores, y en los seis ángeles de la decoración navideña, además de cerrar el acceso a los parques y jardines en todo el casco urbano, así como a los castillos de Santa Bárbara y San Fernando.

Esta medida, comunicada por la Generalitat, se ha puesto en marcha desde las 10:00 h de la mañana de este lunes.

Agentes de la Policía Local han ampliado el radio del vallado del Belén Gigante hasta los soportales de la plaza, restringiendo el acceso peatonal hasta la entrada principal del palacio consistorial, al tiempo que se han retirado también los veladores.

De la misma forma, se ha ampliado hasta los 15 metros el radio de vallado de los seis Ángeles Gigantes de la decoración navideña distribuidos por la ciudad; concretamente, en el cruce de la avenida de la Universidad con Jaime I, plaza San Cristóbal, General Marvá, avenida Xavier Soler (frente al Centro Comercial Gran Vía), confluencia de las avenidas Costa Blanca con Condomina (frente a la Iglesia de San Pablo) y en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

Los parques y jardines también han sido cerrados por seguridad, al igual que ha quedado cancelado el acceso al Castillo de Santa Bárbara en el monte Benacantil, así como al de San Fernando en el monte Tossal.

El Plan de Emergencias por fuertes vientos se mantendrá actividad hasta nuevo aviso del Centro de Control de Emergencias de la Generalitat.

Alerta amarilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla desde las 10:00 h de este lunes por fuertes vientos. La situación afectará tanto al interior como al litoral norte y sur, donde el viento soplará con fuerza de componente este.

Aunque el episodio también se extiende a la Comunidad Valenciana, el foco se concentra en Alicante por la extensión de zonas afectadas y la previsión de rachas sostenidas durante todo el día.

Según adelantaba EFE a primera hora, este fenómeno no alcanzará a la comarca de la Vega Baja, que queda fuera de la activación preventiva en esta ocasión.

El aviso amarillo se mantendrá vigente hasta las 21.59 horas, en una jornada que podría complicar la movilidad en áreas expuestas, especialmente en carreteras interiores.

En el litoral alicantino se espera que el viento alcance su punto máximo durante la tarde.

Este comportamiento se debe a la entrada de un flujo marítimo que intensifica las rachas en zonas abiertas al mar.