Alicante presume de capital española de la gastronomía todo el año y de la paz empresarial: "Sigamos trabajando juntos"

El alcalde Luis Barcala con el presidente de la academia valenciana Sergio Terol y la concejala Lidia López. M. H.

La Real Academia Española de la Gastronomía y la valenciana reconocen el trabajo hecho en la ciudad de Alicante este 2025 en la promoción del sector. Una valoración que el alcalde Luis Barcala y del que celebra que es un éxito en equipo: "Sigamos trabajando juntos".

Este lunes el Ayuntamiento ha reunido en el salón azul a los representantes de estas academias con las principales asociaciones y cocineros de la ciudad. Ante ellos, Barcala valora que esta ha sido “una gran oportunidad para poner Alicante en el foco de la cultura gastronómica”.

Y así lo comparte Sergio Terol, "aquí se levanta un infinito catálogo culinario con una lista interminable de exquisitos platos y productos”. Todo eso sirve para atraer a millones de turistas por una “cultura que encuentran en la que forma parte sustancial la gastronomía”, destaca.

Luis Suárez, presidente de la Academia Española de la Gastronomía, halaga a la ciudad recordando que hay “un talento muy importante” como prueban mercados como el central “que da gusto venir a su interior”.

Y ahí Suárez recuerda que “la gastronomía va más allá y que debería formar parte de todas las políticas de Estado”. La prueba de eso está en las cifras que hay en el sector, una media del 27 % del PIB en España. Y en Alicante es probable que sea más”, añade.

De hecho, en el desglose de cifras sobre ese informe, recuerda que el 30 % de los visitantes llegan con esa motivación. Y todo ello porque “es importante para el territorio, la cultura y el legado”.

Suárez recomienda seguir con ese trabajo porque con esto “vais a mejorar a los productores, agricultores, pescaderos y el turismo, la vida de todos”.

Y así el alcalde Luis Barcala parte del ejemplo de Mercalicante como empresa pública para “garantizar canales de distribución y un mercado de aprovisionamiento, como también los mercados municipales, que dan cobertura”.

El Central de Alicante, el cubierto que es el más grande de España es solo uno de los que ofrecen en la ciudad “la máxima calidad”. Y como reflejo de que esto es un valor que se transmite a lo largo de las generaciones y que prueba que Alicante es una “tierra de acogida de gente de todas partes”.

“Veníamos luchando por la desestacionalización turística que ya es una realidad”, recalca. Con los récords del turismo de crucero y de congresos, el cultural y el deportivo. Esto hace que estemos permanentemente con una media de ocupación del 80 %. Un milagro, destaca, que sube al pleno técnico en verano.

La capitalidad española ha servido para unir a todos los sectores partícipes: hoteles, alojamientos turísticos, restaurantes, coctelerías “que ponen muchísimos recursos, trabajo y empleo”. “Es una industria en la que la ciudad es referente a nivel nacional e internacional”, recalca.

Por eso destaca que para nuestro PIB es absolutamente indiscutible porque es más del 20 % de este medidor. Y así invertir y estamos por encima de la media provincial autonómica y nacional cuando nunca lo habíamos estado. “Vamos por el buen camino y hacemos bien las cosas”, señala orgulloso.

Esta inversión en la capitalidad española nos ha servido para consolidar esa situación. A ella llegaron para trascender de lo nacional y volcarla en lo internacional, recuerda. “Y todavía nos queda mucho por hacer”, destaca pensando en la campaña de la Navidad.

Barcala promete que se va a continuar: “Seguro que nos vamos a seguir siendo capital española de la gastronomía porque sabemos que lo somos y competiremos y colaboraremos con todos”. Ahí el alcalde subraya que “el Ayuntamiento nunca hubiera podido llevar la capitalidad al nivel al que se ha llevado solo. “Sigamos trabajando juntos en esa apuesta”, recalca.