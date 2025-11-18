Alicante habilita 58.000 metros cuadrados de suelo de reserva para futuras ampliaciones de Mercalicante

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha este martes el proceso para modificar puntualmente el PGOU, con el propósito de reservar 57.793 metros cuadrados de suelo destinados a futuras ampliaciones de Mercalicante.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de la Modificación Puntual nº 53, que contempla el cambio de uso de cuatro parcelas industriales situadas al noreste del complejo actual.

Dichos terrenos pasarán a tener la calificación de Sistema General de Servicios Urbanos de Mercado, lo que permitirá expandir las instalaciones y fomentar los proyectos estratégicos que impulsan conjuntamente el Ayuntamiento y Mercasa.

Esta actuación de reserva de suelo se desarrolla de manera independiente a la ampliación ya aprobada por el Consejo de Administración de Mercalicante, que abarca 19.433 metros cuadrados y cuyos terrenos han sido previamente expropiados.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha subrayado la importancia de adaptar la planificación urbana a las necesidades actuales y venideras de Mercalicante, un equipamiento clave para la ciudad y su entorno.

“Para garantizar futuras ampliaciones, resulta necesario recalificar estas parcelas adyacentes, ya urbanizadas pero aún sin edificar, cuyas características las convierten en un espacio idóneo para este fin”, ha señalado.

Necesidad de crecimiento

La propuesta se justifica en varios factores: el carácter esencial del servicio que presta Mercalicante, la falta de suelo y naves disponibles para nuevos operadores, la elevada ocupación actual de las instalaciones y la necesidad de atender a una población en constante crecimiento.

Además, las restricciones existentes para expandirse solo permiten hacerlo sobre las parcelas colindantes incluidas en esta modificación.

Una vez aprobada la tramitación de la Modificación Puntual nº 53 del PGOU, se llevará a cabo su evaluación ambiental y territorial estratégica y se solicitarán los informes correspondientes a las administraciones involucradas.

Dichos informes deberán emitirse en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud.