El Castillo de Santa Bárbara recibe la mayor inversión de su historia para evitar desprendimientos

El Castillo de Santa Bárbara de Alicante recibe una inversión histórica de 1,5 millones de euros para prevenir desprendimientos.

El alcalde, Luis Barcala, ha destacado que están llevando a cabo "la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara" tras visitar las obras de emergencia que se ejecutan en la ladera nordeste del monte Benacantil ante el riesgo de desprendimientos.

Para ello se están colocando lonas y vallas dinámicas de acero. La previsión es que el próximo mes de mayo los trabajos estén finalizados.

Barcala ha explicado que "los siglos, la erosión y el tipo de roca calcárea han provocado el deterioro de esa parte de la ladera, bajo el macho del Castillo, sobre la que ahora se está trabajando para evitar cualquier riesgo".

A partir de ahí, ha avanzado el alcalde "a las obras que ya están en marcha se sumarán las que marca el Plan Director del Castillo de Santa Bárbara con el que esperamos contar en breve".

Estas obras, que ejecuta la empresa CHM, tienen un presupuesto de 1,5 millones de euros que se suman a otros tres millones que se llevan a cabo en diferentes actuaciones de conservación y mejora de la experiencia para el visitante como las de restauración del baluarte de Santa Ana y la próxima transformación de la antigua casa del ingeniero forestal en Centro de Interpretación de Visitantes, entre otras.

La actuación consiste en la ejecución de las obras de protección y contención de material pétreo inestable en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho del Castillo de Santa Bárbara, extensibles al frente recayente al Parque de La Ereta, así como a otras zonas puntuales del macizo que requieran dichas medidas u otras tendentes a evitar riesgos por desprendimientos.

Modernización

Así, el pasado mayo la Junta Local de Gobierno dio luz verde un nuevo sistema de control y análisis de aforo, ocupación y uso del Castillo de Santa Bárbara, enmarcado dentro del proyecto "Museo Castillo Inteligente" y financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El presupuesto destinado a esta actuación asciende a 149.265 euros.

Esta iniciativa contempla la incorporación de sensores en todo el recinto del castillo con el fin de monitorizar en tiempo real el número de visitantes, los recorridos más frecuentes y los usos que se hacen de los distintos espacios a lo largo del tiempo.

Gracias al procesamiento inteligente de imágenes captadas en las áreas clave del monumento, se podrán generar informes detallados sobre la afluencia en diferentes franjas horarias y zonas específicas, así como emitir alertas cuando se detecten situaciones concretas.