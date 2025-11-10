Barcala impulsa la movilidad sostenible en Alicante con la nueva plataforma 'Alicante se mueve'

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la movilidad sostenible, la accesibilidad peatonal y el transporte público mediante el proyecto ‘Alicante se mueve’.

Esta nueva plataforma digital, disponible en web y aplicación móvil, se presentará oficialmente en los próximos días. El anuncio tuvo lugar durante la jornada sobre Turismo, Movilidad y Servicios organizada por Vectalia y la Universidad de Alicante en la sede de Ramón y Cajal.

Al servicio ciudadano

Barcala explicó que la aplicación, desarrollada junto a red.es del Ministerio, permitirá conocer en tiempo real el tráfico, la ocupación de aparcamientos y las frecuencias del transporte público.

“Es una propuesta basada en tecnologías inteligentes que ayudará a ciudadanos y visitantes a planificar sus desplazamientos, al tiempo que mejorará la gestión del Ayuntamiento”, señaló.

Estudios clave

El alcalde destacó la utilidad del informe sobre movilidad y turismo elaborado por la Cátedra Vectalia, recordando que disponer de datos objetivos es esencial para definir los servicios y recursos de la ciudad.

Subrayó que Alicante ya es la décima ciudad más poblada de España y sigue creciendo a un ritmo constante.

Electromovilidad

Barcala también puso en valor que el 50% de la flota de autobuses de Alicante ya está electrificada, lo que convierte a la ciudad en líder en electromovilidad dentro de la Comunidad Valenciana.

Esta transición, explicó, responde a la apuesta municipal por la excelencia en los servicios públicos, reforzada tras la reciente renovación del contrato de transporte urbano tras cinco décadas.

Zonas peatonales

El alcalde recordó que desde este lunes está prohibido el acceso de los vehículos ‘tuc-tuc’ al Casco Antiguo, mientras avanzan los proyectos de peatonalización de espacios emblemáticos como la Plaza del Ayuntamiento —cuya primera fase estará lista para Navidad— y el futuro eje cultural y comercial ‘Alicante Nuevo Centro’.

Este proyecto transformará el entorno de Las Cigarreras, la Plaza de Toros y el ADDA, incluyendo la peatonalización de la calle San Vicente.

Financiación justa

Barcala insistió en la necesidad de una financiación equitativa para los municipios, que afrontan competencias impropias y una creciente presión turística.

Destacó que Alicante mantiene una ocupación hotelera media del 80% durante todo el año, fruto de su estrategia de desestacionalización. Calificó de “irresponsable” rechazar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, indispensables para el desarrollo de las ciudades.

Gestión del agua

El primer edil destacó la proyección internacional del modelo de gestión hídrica alicantino gracias a la estrategia ‘Alicante Agua Circular’, desarrollada junto a la empresa mixta Aguas de Alicante.

Este programa ha logrado reducir un 20% el consumo en los últimos 20 años pese al crecimiento de la población en más de 40.000 habitantes.

Barcala señaló que esta experiencia inspira a otros países, que buscan replicar proyectos como el parque inundable de La Marjal, en la Playa de San Juan.

Servicios urbanos

Por último, el alcalde destacó los avances en la limpieza y sostenibilidad urbana, con un plan de choque activo, la creación del nuevo Ecoparque de Villafranqueza para impulsar el reciclaje y la modernización de los medios de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, junto con la mejora de sus instalaciones.