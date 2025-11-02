El Plan Especial del Puerto que habilita el Centro de Congresos, y puede que la sede de la Cámara, tardará entre 2 y 3 años

El pasado 3 de febrero de 2025 la Diputación de Alicante informó, sobre su Centro de Congresos en el puerto de Alicante, que prevé licitar las obras en la primavera de 2026, una vez se finalicen los trámites urbanísticos y ambientales vinculados a la modificación del Plan Especial del Puerto. En ese acto, también se entregaron los premios a los ganadores del concurso internacional de anteproyectos y se inauguró una exposición con las 121 propuestas presentadas al certamen.

El pasado mes de junio, tras los problemas de la Cámara de Comercio de Alicante para abrir sus nuevas oficinas en Panoramis por falta de licencia municipal, el presidente cameral, Carlos Baño, anunció a empresarios del Cámara Business Club que había una solución: el Plan Especial del Puerto para construir el Palacio de Congresos podía aumentar la edificabilidad en la nueva normativa, se podrá legalizar la sede que impulsaba como futura Escuela de Negocios junto con el CEU Cardenal Herrera..

No obstante, desde el Puerto de Alicante han explicado a EL ESPAÑOL De Alicante que el Plan Especial del Puerto no está en tramitación todavía. Por el momento se están elaborando informes técnicos. A partir de que se eleve, hay una tramitación administrativa de dos o tres años.

Y contradicen la versión expuesta por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio: el Plan Especial del Puerto está enfocado solo para el Centro de Congresos porque desde la entidad se entiende que los problemas de Panoramis como centro de oficinas son de las empresas con el Ayuntamiento.

En su argumentación de los hechos alegan que el Puerto ya aprobó la modificación puntual número 6 (febrero de 2021) para cambiar el suelo de ocio a oficinas en Panoramis. Se realizó principalmente para incrementar significativamente el uso permitido de oficinas en el Sector 6 del puerto, que hasta ese momento tenía un límite del 25% de la superficie edificable y pasó a permitir hasta el 80%.

La necesidad surgió tras el otorgamiento de la concesión a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) para poner en marcha el centro del Distrito Digital, que consumió una parte relevante de la superficie destinada a oficinas, provocando así que la limitación del 25% fijada en el plan anterior fuese insuficiente para las nuevas demandas. Pero al tiempo permitió que la mayor parte del edificio Panoramis pudiera destinarse formalmente a uso administrativo y de coworking empresarial.

Antes de la modificación, Panoramis solo se podía destinar hasta un 25% de la edificabilidad del sector 6 (donde se ubica) a oficinas. La aprobación elevó este límite hasta el 80% de la edificabilidad, permitiendo triplicar la superficie susceptible de albergar oficinas en la zona de Poniente del puerto.

El edificio Panoramis, desde su origen, ya había agotado el total de la edificabilidad asignada según el Plan Especial del Puerto de Alicante. Ante el exceso detectado, el Ayuntamiento ha elevado una consulta a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana para aclarar si cabe alguna excepción o interpretación favorable que permita legalizar la ampliación realizada por la Cámara.

Estas intenciones y estos plazos que se marcan desde el Puerto afectan directamente a la ciudad de Alicante. Tanto al Ayuntamiento como a entidades como la Cámara de Comercio que esperan el Plan Especial del Puerto para "legalizar" las oficinas camerales paralizadas por exceso de obra (y puede que de otras empresas que utilizan la misma naya de los antiguos cines) en el edificio de Panoramis.

Entre tanto, esta misma semana el Ayuntamiento ha anunciado que dejará el edificio Palas (en régimen de alquiler), propiedad de la Cámara, para trasladarse al nuevo Centro 14. Con ello la Cámara podrá recuperar su sede y dejar la de Ruperto Chapí, hasta que se solucionen los problemas en el Puerto.