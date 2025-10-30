PP, Vox y Compromís se unen para exigir al Gobierno los fondos europeos EDIL para los barrios vulnerables de Alicante

El enfado por el reparto de fondos europeos que dejan fuera a la ciudad de Alicante une a Partido Popular, Vox y Compromís en la exigencia al Gobierno Central de esta línea. Esta alianza poco habitual recuerda que con ese dinero se querían realizar diez proyectos de regeneración urbana centrados en la zona norte.

El Ayuntamiento recuerda que se había solicitado entrar en el reparto de los EDIL, dentro de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027. Para esa decena de proyectos pedían doce millones de euros a los que sumarían otros ocho millones desde el consistorio.

En la lista de iniciativas presentadas se encuentran la adecuación del Colegio López Soria como Centro de Proximidad, la reforma de la nave del antiguo secadero de Las Cigarreras como espacio para el programa Aterriza o la ampliación del Centro de Empleo y Formación para el Empleo ‘El Tossalet’.

La lista prosigue con el nuevo Pabellón de Tómbola, la mejora del Centro Municipal Integrado de la plaza de Argel, la renovación integral del Parque Lo Morant, de la plaza de Orán y la del Dolçainer Lluis Avellà, así como mejora de las plazas de la Constitución y de El Palamó. A eso añaden el impulso de los proyectos del programa Smart City.

El rechazo a invertir esos doce millones de euros movilizó al Ayuntamiento. A principios de octubre presentaron alegaciones para saber los criterios utilizados. En ese alegato exigían información detallada sobre la puntuación global obtenida y desglosada por apartados además de pedir una reunión con el Ministerio.

Este jueves el alcalde Luis Barcala ha calificado esta decisión como "injusta" e "inesperada" al dejar por primera vez a la capital alicantina fuera del reparto de una convocatoria de fondos europeos.

"No solo se nos margina con los Presupuestos Generales del Estado, que mantienen a la provincia de Alicante a la cola de España durante los tres últimos años, sino que también nos castigan con la distribución de fondos europeos cuando nuestra ciudad es un ejemplo del aprovechamiento y buena gestión de estos recursos", ha lamentado.

El consistorio recalca en la declaración institucional aprobada que los proyectos presentados cumplen con sólidos principios las normas sobre contratación pública y las directrices de contratación institucional.

En este texto, recalcan que cumplen con un "control estricto sobre los costes en la presupuestación o en la elaboración de informes". A eso añaden que "para mantener la transparencia financiera, se establecen los indicadores y actividades predeterminados que se deben cumplir y se explotan sinergias entre los distintos programas presentados".

El cambio de criterio

El concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Antonio Peral ha explicado que "el Ministerio ha introducido un cambio de criterio sobrevenido en la evaluación de los proyectos, al margen de las alegaciones que hemos presentado y de la alta puntuación que nos han otorgado por encima del límite de elegibilidad de 50 puntos".

"Este cambio de criterio ha supuesto un cambio sustancial de las reglas del juego", ha subrayado Peral. Y concluye que eso es "lo que ha afectado muy negativamente a los intereses de Alicante".

La dureza del texto señala al Ministerio de Hacienda porque "pone en peligro el progreso de objetivos locales cruciales, desde regeneración urbana hasta la creación de empleo y los servicios públicos de calidad, a la vez que debilitaría la gobernanza democrática y el principio de la democracia multinivel".