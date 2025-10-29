La reforma del Teatro Principal de Alicante ya perfila quien redactará el plan de obras

El Teatro Principal de Alicante es una joya cultural de la ciudad que espera desde 2018 que se trabaje en su reforma. Y el momento parece que ahora sí ha llegado. El Ayuntamiento presenta UTE mejor valorada para redactar el plan de obras de rehabilitación y le marca un plazo de seis meses para entregarlo.

La Mesa de Contratación ha elegido entre las ocho propuestas presentadas a la licitación a la unión de Galiano Garrigós Arquitectos con Consultoría Ypido para preparar este plan director. Y para que así lo haga tendrá un presupuesto de 126.475 euros. Ahora deberá ser la Junta de Gobierno Local la que apruebe la adjudicación para que puedan empezar los trabajos.

¿Qué marca este plan? Con este documento se establecen las directrices y acciones necesarias para la conservación, restauración y uso del edificio. Este plan incluirá un análisis detallado del estado actual del monumento histórico, identificando los problemas, riesgos y necesidades de actuación. Con él se proponen soluciones a corto, medio y largo plazo de manera planificada y coordinada.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado a través de un comunicado que "dentro del Plan Director lo primero que se va a ejecutar es el patio de butacas y la restauración de la fachada al considerarse las medidas más urgentes".

El Plan Director incluye también el proyecto de rehabilitación y restauración de la fachada, que consistirá en el documento técnico en el que, una vez se analice en profundidad las lesiones y defectos de la envolvente del edificio lindante con el viario y zonas públicas, y proyecte las obras necesarias para resolverlas.

La lista de actuaciones también incluye la mejora de la sala de espectadores. Con ella se actualizará su configuración y condiciones para dar respuesta a las demandas de confort del público. Aquí también se debe respetar los valores históricos del inmueble y sus características propias.

