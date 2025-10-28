El asesino machista de Alicante acuchilló a su pareja y ocultó su cuerpo dos semanas para hacerse con su herencia

El hombre de 38 años que acuchilló a su pareja de 37 años con la ayuda de otro y ocultó su cuerpo durante dos semanas en su propia vivienda de Alicante lo habría hecho para gastar una gran herencia que había recibido la víctima.

Los presuntos autores, de 38 y 41 años de edad, fueron detenidos el pasado viernes por la Policía Nacional cuando intentaban huir en coche de la ciudad.

Uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la víctima de varios meses atrás.

La mujer era de Madrid y había heredado recientemente una gran cantidad económica, por lo que no se descarta el móvil económico entre los motivos del asesinato, ya que tras la muerte de la víctima, su pareja sentimental y detenido habría estado haciendo uso de la tarjeta bancaria de ésta.

En cuanto a la víctima, no existían denuncias previas interpuestas por ella por violencia de género.

El aviso de un tercer hombre, amigo de los autores, inició la operación policial.

El pasado viernes día 24 de octubre se personó en la Comisaría Provincial de Alicante manifestando que dos conocidos suyos habían tratado de involucrarle en la muerte de una mujer que había sido asesinada a cambio de dinero.

El Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios) de la Comisaría Provincial de Alicante acudió a la vivienda y allí encontraron el cadáver de la mujer en estado de descomposición.

En la entrada, los agentes encontraron un cuchillo que se cree que pudo ser el arma homicida, pues la autopsia determinó que habría muerto a causa de heridas violentas causadas con un arma blanca.

La investigación localizó a los sospechosos en un hotel de la ciudad y se estableció un dispositivo de vigilancia para evitar su fuga.

Finalmente, los investigadores, consiguieron dar con el paradero de ambos investigados, cuando viajaban en un vehículo con el que trataban de huir de la ciudad, siendo detenidos.

El conductor no tenía carnet y en el coche los agentes encontraron dinero en efectivo, joyas de oro y una gran cantidad de sustancias estupefacientes.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de la localidad de Alicante, como presuntos responsables de los delitos de asesinato, robo con violencia y tráfico de drogas, así como de un delito contra la seguridad del tráfico, siendo decretado para ambos el ingreso en prisión