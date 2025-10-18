Compromís, Podemos y EU se mueven en Alicante... el PSOE sigue con su gestora invisible

Atrás quedaron los tiempos en los que el PSOE nombraba gestoras con un límite temporal de 90 días. A mediados de mayo el secretario general del PSOE de Alicante, el antiguo peón de Ángel Franco, Miguel Millana, dimitió en acuerdo con la dirección nacional (autonómica) del partido para la constitución de una gestora bajo la presidencia del eldense José Antonio Amat. Han pasado 5 meses y sigue sin saberse nada del futuro de los socialistas en la ciudad.

Según fuentes de distintos sectores del partido en la ciudad lo único que saben de la gestora es que se está elaborando "un plan de trabajo" en sintonía con cada uno ellos. Y mientras, en el debate del estado de la ciudad, celebrado esta misma semana, la intervención de la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Ana Barceló, pasó sin pena ni gloria. Todos dan por amortizada su portavocía a falta de poco más de año y medio hasta elecciones.

Muy al contrario, desde Compromís de Alicante ya han movido ficha. Una asamblea celebrada el jueves "ratificó su apuesta por el actual número uno de Compromís Alacant, Rafa Mas, para ser el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante en las elecciones municipales de 2027". Y lo hace “en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y capacidad de liderazgo”.

Según la nota remitida por Compromís, su portavoz local, Carolina González, insta "a todas las fuerzas políticas progresistas a sentarse ya a trabajar de cara a las elecciones municipales con el objetivo de confluir y construir un frente democrático y progresista que ofrezca una alternativa radical a los gobiernos de derechas antialicantinos que gobiernan actualmente de espaldas a la ciudad”.

No son los primeros. Desde Sumar ya anunciaron a finales de septiembre que iban a realizar una "asamblea constituyente" y formar durante este otoño "equipos técnicos y de redacción de documentos, estableciendo como ejes prioritarios: las políticas de vivienda, la mejora de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, la recuperación de los servicios públicos y la ampliación de los derechos y libertades colectivos de las mujeres, las personas LGTBIQ+, las parcializadas, las migrantes y la diversidad en su conjunto".

Además de Sumar, Compromís debe contar con Podemos, o lo que queda de él en la Comunitat Valenciana. Precisamente cuando el partido de Ione Belarra se muestra cada vez más crítico con el PSOE de Sánchez. En su último comunicado regional la formación afirmó que "la fragilidad del Gobierno de España sigue en aumento este nuevo curso porque el PSOE sigue actuando en muchos temas prácticamente como el PP”.

Y también con EU (en coalición en la ciudad con Podemos, ERPV y Alianza Verde), que en Alicante lidera Manolo Copé. La sintonía entre Copé y Rafa Mas es absoluta, y de hecho se postulan como "la única oposición" al gobierno local del popular Luis Barcala ante la irrelevancia del PSOE de Ana Barceló en la política diaria de la ciudad.

Política nacional

Lo curioso es que en el ámbito nacional, existe un ruptura parcial entre Compromís y Sumar, cuando el partido de Yolanda Díaz rechazó solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación sobre la DANA. Este choque llevó a que la coalición Compromís quedara dividida entre sus principales integrantes, Més (la corriente mayoritaria) e Iniciativa.

La diputada Àgueda Micó (de Més Compromís, antiguo Bloc Nacionalista Valencià) abandonó el grupo parlamentario de Sumar y permanece en el Grupo Mixto en el Congreso. Por su parte, Alberto Ibáñez (de Iniciativa) permanece dentro del grupo parlamentario de Sumar, ya que su corriente interna ha defendido la necesidad de no romper con Yolanda Díaz ni con el grupo plurinacional, mostrando otra línea estratégica frente al conflicto.

Así, desde Compromís en la Comunitat Valenciana puede mantener una relación de sumisión respecto al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) pero variarla cuando conviene argumentando que ellos no forman parte del Gobierno central..