Un arrollamiento en la linea L3 de TRAM El Campello-Luceros provoca grandes retrasos en todas las líneas este martes

A las 8.35, seguía sin pasar el tren de las 8.10 en la parada de La Goteta-Plaza Mar 2.

Este martes a primera hora, los trabajadores que se encontraban esperando a las líneas de TRAM se toparon con la voz de los altavoces informando de que todas las líneas sufrían retraso debido a una avería.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con los propios trabajadores del TRAM, se habría producido un arrollamiento en las inmediaciones de la línea de TRAM L3 - El Campello.

En algunas paradas claves como La Goteta-Plaza Mar 2, el tren de las 8.15 horas se retrasó hasta las 8.52 horas, al igual que en otras muchas paradas.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias en las que se ha producido dicho incidente.

