Mazón acude a la celebración del Día de la Fiesta Nacional en Alicante tras cancelar su presencia en Madrid

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha estado presente en los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional celebrados en la ciudad de Alicante, donde se encuentra como consecuencia de la dana que golpea en estos momentos la Comunitat Valenciana.

De hecho, este sábado, el propio president canceló su asistencia a la celebración del Día de la Fiesta Nacional en Madrid como consecuencia de las previsiones meteorológicas y su "imprevisibilidad" para las próximas horas.

Así lo comunicaron fuentes de la Generalitat Valenciana, que detallaron que "ante la persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana", Mazón no acudiría a Madrid.

Junto con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, ha participado en el acto institucional celebrado en el paseo del Puerto Viejo.

En él se ha hecho entrega de distinciones honoríficas a los agentes, personal civil e instituciones con los que la Benemérita ha agradecido su trabajo y colaboración con la institución y el desfile de las distintas unidades formadas para la ocasión.

La celebración ha contado con la presencia de numeroso público en una jornada festiva en la que ha vuelto a lucir el sol, después de las lluvias de los últimos días.

Por su parte, Barcala se ha mostrado "orgulloso de ser español y de nuestra bandera", felicitando a los presentes en el día de la fiesta nacional y de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar.

Durante el acto, el teniente coronel Francisco Poyatos, jefe de la Comandancia en Alicante, ha realizado un discurso en el que ha reconocido el trabajo desempeñado por la Guardia Civil.

Además, ha resaltado la colaboración entre los cuerpos de seguridad y las instituciones, destacando que colaboran "estrechamente con otras instituciones, fortaleciendo nuestros lazos de unión día a día con la Policía Nacional, Generalitat Valenciana, Policías locales, jueces,..."

Barcala y Mazón durante los actos. EE

En cuanto a Mazón, no ha participado en los actos del Día de la Fiesta Nacional que se están llevando a cabo durante toda la jornada ni en la posterior recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real por las previsiones meteorológicas.

Temporal

La Comunitat Valenciana se encuentra desde el pasado 9 de octubre en alerta por el paso de la dana Alice, que ha llevado a activar alertas meteorológicas en distintas zonas de la región.

En este sentido, el propio Mazón está realizando el seguimiento de la situación meteorológica desde Alicante, donde el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, le han trasladado las últimas novedades del temporal.

En una reunión telemática, el conseller de Emergencias ha trasladado al jefe del Consell la última hora del episodio de lluvias y tormentas en el territorio, así como las medidas adoptadas y las previsiones para las próximas horas.

En el área de movilidad, Martínez Mus ha comunicado que todas las líneas de Metrovalencia han reanudado con normalidad su circulación este domingo tras las incidencias provocadas por las lluvias en las últimas horas.

Por otra parte, la Generalitat ha resuelto 335 incidencias en la red de carreteras autonómicas durante el episodio de lluvias que se ha producido durante estos días y durante la jornada de este domingo se sigue actuando conforme se van notificando avisos de cortes puntuales.

Pese a todas las actuaciones, el balance es que "no ha habido grandes incidencias destacables durante estos días" y "casi la totalidad de las carreteras de la Generalitat están abiertas al tráfico".

La mayor problemática se dio en comarcas como la Vega Baja (CV-900, CV-920, CV-925, CV-940, CV-942, CV-949, CV-95, CV-950), aunque también se registraron incidencias en La Ribera Alta (CV-520, CV-525), La Costera (CV-598, CV-645) o El Vinalopó Mitjà (CV-835, CV-84), entre otros.